머스크 ‘우주제국’ 꿈꾼다…스페이스X, 테슬라-xAI 합병 검토

스페이스X가 올해 기업공개(IPO)를 앞두고 테슬라나 xAI 등과의 합병을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 업계에서는 합병을 통해 최근 빠르게 성장하고 있는 우주 데이터센터 시장을 공략할 것이라는 관측이 나온다. 만약 스페이스X와 테슬라가 합병할 경우 시가총액 2조8000억 달러(약 4023조 원) 규모의 거대 공룡 기업이 탄생할 것으로 전망된다.
30일(현지 시각) 블룸버그통신, 로이터 등 주요 외신들은 스페이스X가 테슬라 혹은 xAI와의 합병을 검토하고 있다고 보도했다. 세 회사의 창업자인 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 구상한 ‘우주 제국’의 신호탄이라는 것이다.
보도에 따르면 이달 21일(현지 시각) 미국 네바다주에 ‘K2 머저 서브 주식회사(K2 Merger Sub Inc)’ ‘K2 머저 서브2 유한주식회사(K2 Merger Sub2 LLC)’라는 새로운 법인을 나란히 설립됐다. 이들 회사에는 브렛 존슨 스페이스X 최고재무책임자(CFO)의 이름이 경영진을 등록됐다. 머스크 CEO는 이날 보도를 부인하지 않고 자신의 X에 해당 기사를 공유했다.
만약 세 회사 중 두 개 이상이 합병할 경우 ‘로켓 발사(스페이스X)-에너지 저장(테슬라)-인공지능(xAI)’으로 이어지는 우주 AI 인프라의 밸류체인을 확보하게 된다. 앞서 머스크 CEO는 “2~3년 내로 태양광을 활용한 우주 AI 데이터센터가 경제적으로 훌륭한 대안이 될 것”이라고 언급한 것은 이 같은 관측에 힘을 보태고 있다.
머스크의 기업들이 우주 데이터센터에 뛰어들려는 목적은 크게 두 가지다. 우선 이미 포화 상태에 이른 지상의 데이터센터를 대체할 수 있는 우주 데이터센터 서비스를 제공하겠다는 것이다. 데이터센터에서 사용하는 막대한 전력을 우주에서는 태양에너지로 무한히 공급 받을 수 있고, 냉각에 들어가는 비용도 극저온의 우주 환경에서는 아낄 수 있다. 최근 테슬라의 핵심 성장 동력으로 떠오르고 있는 고정형 에너지 저장 시스템(ESS)은 태양에너지로부터 생산된 전기를 저장했다가 필요할 때 쓸 수 있도록 하는 핵심 인프라다.
두 번째 목적은 xAI의 그록을 ‘우주 AI’로 고도화하는 데 활용하기 위해서다. 현재 그록은 오픈AI의 ‘챗GPT’, 구글의 ‘제미나이’ 등 여러 AI들과의 경쟁에서 사실상 뒤쳐지고 있다. 이런 상황에서 다른 빅테크들처럼 지상 인프라에 대규모 투자를 하기 보다는 경쟁력이 뚜렷한 우주에서 그록을 학습시켜 ‘우주 AI’라는 타이틀을 확보하겠다는 것이다. 그록의 성능이 확인되면 우주 데이터센터 서비스를 원하는 고객사가 늘어나는 ‘일거양득’의 선순환 구조를 마련할 수 있다.
로이터는 “이번 대규모 합병은 우주 데이터센터를 궤도에 올려보내려는 노력에 큰 동력이 될 것”이라며 “이는 오픈AI, 메타, 구글 등과의 치열한 AI 경쟁에서 핵심적인 목표가 될 것”이라고 했다.
