“웰니스 총집합”… CJ, 광화문에 올리브베러 1호점

CJ올리브영이 건강기능식품, 수면 건강 제품 등 웰니스(건강관리) 상품을 한자리에 모은 플랫폼 ‘올리브베러’를 선보인다. 뷰티 중심으로 성장해 온 사업 구조를 웰니스 전반으로 넓혀 K웰니스 시장 공략을 강화하려는 전략이다.
올리브영은 30일 서울 종로구 광화문 디타워에 올리브베러 1호점을 연다고 29일 밝혔다. 올리브베러는 헬스앤드뷰티(H&B) 전문 매장을 운영하는 올리브영이 웰니스 카테고리를 본격적으로 육성하기 위해 출범시킨 플랫폼이다. 올리브영을 성공시킨 노하우를 활용해, 웰니스 제품과 서비스를 한 공간에 집중시켜 소비자들에게 건강한 일상을 제안한다는 구상이다.
올리브베러 1호점은 약 429.75m²(약 130평) 규모의 복층 매장으로, 500여 개 브랜드의 웰니스 상품 3000여 종을 갖췄다. 샐러드와 고단백 간편식, 식사 대용 단백질 제품을 비롯해 건강기능식품과 수면 건강 관련 상품군도 선보인다. 운동을 즐기는 고객을 위한 에너지 젤과 스포츠용품도 함께 마련했다. 올리브베러가 큐레이션한 웰니스 상품을 시식하거나 차를 시음할 수 있는 공간도 조성했다.
이동근 CJ올리브영 신성장리테일사업담당 경영리더는 “뷰티뿐만 아니라 헬스 역시 사업의 한 축으로 시장을 개척한 노하우를 바탕으로 K웰니스 영역을 더 친숙하고 일상적으로 만날 수 있도록 사업을 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다.
