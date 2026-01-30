현대성우그룹 ‘쏠라이트 인디고 레이싱’ , 2026 TCR 유럽 출격

현대성우그룹 소속 모터스포츠팀인 쏠라이트 인디고 레이싱이 2026 시즌 TCR 유럽 풀시즌 출전을 확정하며 글로벌 모터스포츠 시장에서의 입지 강화에 나선다. 지난해 팀 종합 3위라는 성과를 거둔 데 이어 올해는 유럽 챔피언 타이틀을 향한 도전을 이어간다.
TCR 유럽은 전 세계 지역 시리즈 중 최상위 등급에 해당하는 대회로, 제조사와 최정상급 드라이버들이 격돌하는 무대다. 현대성우그룹의 지원 아래 2025년 TCR 유럽에 첫발을 내디딘 쏠라이트 인디고 레이싱은 데뷔 시즌부터 경쟁력을 입증했으며, 올해는 축적된 데이터와 성과를 바탕으로 더욱 완성도 높은 경기력을 선보일 준비를 마쳤다.
팀은 시즌 개막에 앞서 현지 테스트를 포함한 체계적인 운영 계획을 수립했다. 현재 차량 셋업 최적화와 드라이버 컨디션 관리, 서킷별 맞춤형 전략 수립 등 본격적인 시즌 준비 체제에 돌입한 상태다.
드라이버 라인업은 작년과 동일하게 박준성, 박준의 2인 체제로 구성했다. 두 선수는 지난해 TCR 유럽에서 풀시즌을 소화했다. 박준성은 드라이버 종합 6위를, 박준의는 종합 13위를 기록해 유럽 무대에서 경쟁력을 입증했다. 특히 박준성은 스페인 바르셀로나-카탈루냐 서킷에서 열린 시즌 최종전에서 우승을 차지하며 강한 인상을 남겼다. 2026 시즌에는 두 드라이버의 다년간 축적된 호흡과 경험이 시너지를 낼 것으로 기대된다.
출전 차량은 성능이 검증된 Elantra N(아반떼 N) TCR을 다시 한번 낙점했다. 350마력과 450Nm 토크를 발휘하는 해당 경주차를 통해 유럽 유수의 명문 팀들과 경쟁하게 된다.
쏠라이트 인디고 레이싱 이재우 감독은 “지난 시즌 팀 종합 3위 달성은 현대성우그룹과 팀 구성원 모두에게 큰 자신감을 심어줬다”며 “철저한 현지 테스트와 준비 과정을 통해 2026 시즌에도 글로벌 무대에서 현대성우그룹의 위상을 드높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
오는 3월 20일 이탈리아 무젤로 서킷에서 막을 올리는 2026 TCR 유럽 시리즈는 벨기에, 프랑스, 헝가리 등을 거쳐 10월 23일 스페인 바르셀로나-카탈루냐 서킷에서 최종 승자를 가린다.
이번 시즌에는 이탈리아, 프랑스, 스페인, 아르헨티나 등 다양한 국적의 13개 팀과 28명의 드라이버들이 출전할 예정이다. 2025 TCR 유럽에서 드라이버·팀·영 드라이버 챔피언십을 모두 석권한 ‘Monlau Motorsport’를 비롯해, 시즌 내내 챔피언 경쟁을 펼쳤던 ‘Team Clairet Sport’, 2024년 팀 챔피언 ‘ALM Motorsport’도 공식 참가를 확정했다. 또 이탈리아의 ‘AIKOA Racing’, ‘PMA Motorsport’, ‘MM Motorsport’ 역시 출전을 발표하며 치열한 경쟁을 예고했다.
올해 창단 29주년을 맞이한 쏠라이트 인디고 레이싱은 현대성우그룹의 후원을 바탕으로 성장한 국내 최정상 팀이다. 2019년 블랑팡 GT 월드 챌린지 아시아 드라이버 종합 우승, 2024년 TCR 이탈리아 팀 종합 2위 달성 등 굵직한 성과를 내며 대한민국 모터스포츠의 역사를 새로 쓰고 있다.
한편 현대성우그룹은 지주사인 현대성우홀딩스와 함께 알로이휠 및 주물 제품 전문 제조사인 현대성우캐스팅, 자동차 배터리 제조사인 현대성우쏠라이트 등으로 구성되어 있다.
