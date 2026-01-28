“코로나 때보다 더 썼다” 12월 배달앱 결제 1억2700만건 돌파

각 배달 앱의 결제자 거주지 분포를 보면 배민·쿠팡이츠·요기요는 공통으로 수도권 거주자 비율이 가장 높았다. 쿠팡이츠는 서울(31.1%)과 경기(26.8%) 등 수도권 결제자 비율이 57.9%로 절반을 넘었다. 배민의 서울·경기 비율은 46.6%였고, 요기요와 땡겨요는 각각 43.5%, 33.9%로 나타났다.