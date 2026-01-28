KAIST, 전력 소모 줄인 초고해상도 적색 마이크로LED 개발

KAIST 연구팀이 초고해상도를 유지하며 전력 소모를 줄인 적색 마이크로LED(발광다이오드) 디스플레이 기술을 개발했다고 28일 밝혔다.
KAIST 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 인하대 금대명 교수와 공동 연구한 마이크로LED는 화면을 구성하는 핵심 기술로, 머리카락 굵기보다 작은 LED 하나하나가 스스로 빛을 내는 차세대 디스플레이다. 디스플레이 완성의 필수 조건인 빨강·초록·파랑(RGB) 중 가장 구현이 어려운 것이 적색 마이크로LED 기술인데 연구팀은 이를 고효율 초고해상도로 구현하는 신기술을 개발했다.
마이크로LED는 유기발광다이오드(OLED)보다 밝기와 수명, 에너지 효율 면에서 뛰어나지만 적색 픽셀을 구현할때 픽셀이 작아질수록 에너지가 새어나가 효율이 떨어진다. 연구팀은 ‘양자우물 구조’를 적용해, 픽셀이 줄어도 에너지 손실이 거의 없는 고효율 적색 마이크로LED를 개발했다. 양자우물 구조는 전자가 밖으로 빠져나가지 않도록 ‘에너지 장벽’을 세워 빛을 내는 공간에 가두는 기술이다.
연구팀은 VR·AR 기기에서도 사용자가 ‘현실 같은 영상’을 느낄 수 있는 1700 PPI급 초고해상도 마이크로LED 디스플레이를 구현하는 데 성공했다. PPI은 화면을 구성하는 가장 작은 점인 픽셀이 얼마나 촘촘히 배치돼 있는지 나타내는 지표다.
