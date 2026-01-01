임직원에 디지털 윤리-준법 교육

삼성화재는 임직원 모두의 준법 의식을 높이고 윤리경영 문화를 확산하기 위한 행사인 ‘2026 컴플러스 데이(Complus Day)’를 16일 열었다. 이번 행사는 삼성화재가 최근 금융권의 내부 통제 강화 기조에 맞춰 회사 임직원들에게 올바른 준법 의식을 확산하기 위해 기획했다.
이 행사는 올해 2회째를 맞았다. 지난해 처음 열린 컴플러스 데이는 삼성화재 고객과 임직원에게 모두 도움(플러스) 되는 준법 문화의 날이라는 뜻이다. 영문 ‘컴플라이언스’와 ‘플러스’의 합성어다.
올해 행사는 삼성화재 컴플라이언스팀과 소비자정책팀, 정보보고최고책임자(CISO) 등 내부 통제 관련 부서가 함께 참여했다. 세부 주제는 ‘디지털 시대의 올바른 컴플라이언스’였다.
이 행사는 ‘방 탈출 게임’ 콘셉트의 ‘미션, 컴플러스’와 이문화 삼성화재 사장의 영어 이름인 마빈을 활용해 준법 경영 메시지를 전달하는 ‘마빈스 초이스’ 등 2개 세션으로 구성됐다. 특히 마빈스 초인스 세션에서는 행사에 참석한 임직원들이 실제 업무 현장에서 윤리적으로 모순된 상황에 직면했을 때 인공지능(AI)과 최고경영자(CEO)의 관점에서 선택을 예측하는 프로그램이 진행됐다. 삼성화재 임직원들이 디지털 기술을 활용할 때 올바른 윤리의식을 갖추고 활용해야 한다는 교육 취지를 담았다.
이 사장은 “디지털 시대의 컴플라이언스는 안전한 성장을 가속하는 정교한 조타 장치와 같다”며 “꾸준한 준법 윤리 실천을 이행해달라”고 당부했다. 삼성화재는 일상 속 내부 통제를 쉽고 자연스럽게 체득하기 위한 ‘컴플히어로즈 주간’도 함께 운영하고 있다. 임직원들이 스스로 내부 통제를 습관적으로 할 수 있도록 점검하자는 취지다.
댓글 0