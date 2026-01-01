현대모비스, 램프사업부 매각… “SW 중심 집중”

현대자동차그룹의 부품 계열사 현대모비스가 자사 램프사업부를 매각한다고 밝혔다. 매출 비중이 작고 전통적인 램프 사업에서 손을 떼고 소프트웨어 중심으로 ‘선택과 집중’을 하겠다는 취지다.
27일 현대모비스는 프랑스 자동차 부품 업체 OP모빌리티와 자사의 램프 사업 부문 매각을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 공시했다. OP모빌리티는 연 매출 20조 원 규모의 기업이다. 현대모비스는 OP모빌리티와 이날부터 올해 상반기(1∼6월) 본계약 체결을 목표로 본격적인 협상을 시작한다.
업계에 따르면 현대모비스는 지난해 초부터 램프 사업 부문 매각을 위해 다수 기업과 접촉해 왔다. 경영 효율화를 위해서다. 램프 부품은 차종마다 디자인과 사양이 달라 표준화가 어려운 특성상 큰 수익을 내기 어려운 사업 부문으로 꼽혀 왔다.
그룹 방향성에 발맞추려는 차원도 있다. 현대차그룹은 소프트웨어 중심 차량(SDV)으로 사업을 전환하고 있다. 현대모비스 관계자 또한 “과거 내연기관 부품 사업의 백화점식 포트폴리오로는 경쟁력, 수익성을 강화하기 어렵고 지속 가능한 성장을 담보하기 어렵다고 판단했다”고 설명했다. 현대모비스는 램프 사업을 정리하는 대신에 차량용 반도체 등 소프트웨어 관련 고부가가치 분야를 중심으로 매출 구조를 전환할 것으로 전망된다.
