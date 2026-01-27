CMG “중국전매대 글로벌 청년 이중언어 사회자 콘테스트 개최”

중국중앙방송총국(CMG)은 중국의 미디어 특성화 대학인 중국전매대학교가 ‘제4회 글로벌 청년 이중언어 사회자 콘테스트’를 열고 전 세계 청년 참가자를 모집 중이라고 27일 밝혔다.
중국어와 외국어를 함께 활용하는 진행 능력과 콘텐츠 구성 역량을 평가하는 국제 경연이다. 국적 제한 없이 지원할 수 있다. 중국어 사용을 필수로 이중언어 또는 다중언어 진행 영상을 제작하면 된다. 90초 이내 자기소개 영상과 3분 이내 이중언어 진행 영상을 포함해 총 2편의 영상을 제출해야 한다. 발음과 전달력, 표현의 자연스러움, 화면 구성 등이 심사 기준이다.
콘테스트 주제는 ‘나의 중국 이야기’다. 일상 경험, 문화 교류, 지역 사회, 기술과 변화 등 개인의 시각에서 풀어낸 이야기를 다루면 된다. 작품 접수 마감일은 오는 4월 15일이다. 작품 제출은 온라인으로 진행된다. QR코드를 통한 접수 또는 이메일로 지원서 양식을 요청한 후 지원서와 영상 작품을 함께 제출할 수 있다.
시상식은 오는 6월 6일 중국전매대학교에서 진행될 예정이다. 해외 문화·교육 단체들이 협력 기관으로 참여하며 인공지능 번역 기술 기업 아이플라이텍이 대회 운영 과정에서 번역 및 통역 관련 기술 지원을 맡는다. 수상자에게는 시상식 초청, 일부 교육 및 교류 프로그램 참여 기회가 제공될 예정이다.
