중기중앙회, ‘2026 충청권 중소기업인 신년인사회’ 개최

중소기업중앙회는 대전 호텔ICC 크리스탈볼룸에서 충청권 중소기업인을 비롯한 경제계와 정부·국회·지자체 등 주요 인사 500여 명이 참석한 가운데 ‘2026 충청권 중소기업인 신년인사회’를 개최했다고 27일 밝혔다.
중소기업인 신년인사회는 정부, 지자체, 중소기업계 주요 인사들이 한자리에 모여 새해 결의를 다지고 중소기업인들의 사기를 진작하는 장이다. 매년 권역별로 개최되며 올해는 영남권(19일), 호남권(22일)에 이어 충청권에서 대미를 장식했다.
행사에는 지자체와 국회 및 정부 주요 인사들이 참석해 어려운 경제 여건 속에서 분투하고 있는 중소기업을 향한 관심과 지원 의지를 보였다. 특히 이장우 대전광역시장, 최민호 세종특별자치시장, 김영환 충청북도지사, 김태흠 충청남도지사 등 충청권 광역단체장이 모두 참석해 지역 중소기업인들을 격려했다.
국회 및 정당에서는 △장철민 국회의원 △장종태 국회의원 △이은권 국민의힘 대전시당위원장 등이 참석했으며, 지자체 및 정부에서는 △조원휘 대전광역시의회 의장 △설동호 대전광역시 교육감, △노진상 충북지방중소벤처기업청장, 김윤우 충남지방중소벤처기업청장, △최병수 대전지방조달청장 등이 참석했다.
김기문 중기중앙회장은 신년사를 통해 “행정의 중심이자 과학기술의 핵심 거점인 충청권에서 지방 주도 성장의 발원지가 되길 기대한다”며 “지난해 대한민국의 수출 성과는 대기업과 부품을 공급하는 중소기업이 함께 만든 결과이며 그 결실을 나누는 ‘모두의 성장’이 될 수 있도록 정부와 국회 그리고 지자체가 힘을 모아주길 바란다”고 강조했다.
이어 중소기업인이 선정한 올해의 사자성어인 자강불식(自强不息)을 소개하며, “중소기업도 스스로를 강하게 하고 쉬지 않고 달리겠다는 의지로 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
