바디케어 브랜드 ‘노크’, 론칭 두달 만에 더현대 서울서 팝업스토어 개최

경계를 허물고, 바디케어의 새로운 문을 여는 브랜드 ‘노크’가 지난 26일 더현대 서울에서 팝업스토어를 오픈했다.
‘노크 더현대 팝업’은 새로운 바디 루틴을 제안하며, 바디 케어의 관념을 깨는 바디 토너, 블렌딩오일 등 신개념 제품들을 오감으로 체험할 수 있는 팝업으로 선보였다.
이번 팝업의 주목할 만한 점은 특별 할인과 혜택이다. 팝업을 진행하는 단 2주 동안만 바디 토너 미니 제품을 최대 50% 할인된 가격에 제공하며, 세럼 미스트 본품(50ml)은 40%, 바디 토너 본품(300ml) 및 시그니처 블렌딩 오일은 30% 할인하는 등 최저가 구성으로 한정 운영된다.
구매 고객을 대상으로 럭키드로우 이벤트도 진행해 5만 원 상당의 경품을 비롯한 풍성한 혜택을 증정한다.
노크 더현대 팝업에서는 노크의 전 제품과 함께, 노크 아카이브 성수에서만 선보였던 다양한 굿즈를 직접 체험하고 구매할 수 있다. 3월 출시 예정인 신제품을 미리 만나볼 수 있는 프리뷰 기회도 제공된다. 신제품은 바디 토너로 인기를 얻은 제스티, 캐러멜트 향을 담은 ‘시그니처 블렌딩 오일’로, 시향은 물론 제형 테스트까지 자유롭게 즐길 수 있다.
또한 선물용으로 제품을 구매하는 고객을 위해, 제품 2개 이상 구매 시 기프트 박스와 쇼핑백을 증정하고 나만의 패키지를 완성할 수 있는 스탬프 존이 운영된다.
노크 관계자는 “노크 아카이브 성수에 이어 론칭 2개월 만에 더현대 서울이라는 뜻깊은 공간에서 고객들과 새롭게 만날 수 있어 의미가 크다”며 “앞으로 다양한 공간과 새로운 제품을 통해 이어질 노크의 여정에 많은 기대 부탁드린다”고 전했다.
한편 ‘노크’는 지난 해 11월 15일 공식 론칭한 뷰티 브랜드로, ‘관념을 깨는 뷰티’를 슬로건으로 카테고리의 경계를 허문 다양한 뷰티 제품을 선보이고 있다.
노크 더현대 팝업은 더현대 서울 1층 GATE 3 팝업 존에서 2월 8일까지 2주간 운영된다. 이와 함께 온라인 공식몰과 카카오톡 선물하기에서 제품을 구매할 수 있으며, 오프라인 플래그십 스토어인 노크 아카이브 성수에서도 만나볼 수 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
