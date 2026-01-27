GS건설, 인도 신재생에너지 시장 첫 진출… 태양광 발전 시설 준공

GS건설은 국내 기업 최초로 태양광 발전 사업 개발사업자로 참여해 인도 신재생에너지 시장에 진출했다고 27일 밝혔다.
GS건설은 인도 마하라슈트라주에 위치한 ‘파투르 태양광 발전단지(Patur Solar Park)’를 준공하고 본격적인 상업운전에 돌입했다.
‘파투르 태양광 발전단지’는 총 12.75MWp 규모로 축구장 1213개 크기다. 연간 1800만2000만kWh의 전기를 생산할 수 있는데 이는 약 6000가구가 1년 동안 사용할 수 있는 용량이다. 화석연료 에너지와 연간 전기생산량을 비교하면 약 8000톤의 이산화탄소 감축효과를 거둘 수 있다.
GS건설은 이번 사업에 개발사업자로 참여해 시공 및 태양광 발전 설비를 운영하고 전력을 직접 판매해 수익을 얻는다. 전체 태양광 설비 중 약 69%에서 생산되는 매년 13.9GWh 규모의 전력을 일진글로벌 인디아에 향후 25년간 공급할 계획이고 나머지 생산 전력은 인도 현지 부동산 개발사에 판매할 예정이다.
이번 사업은 ‘오픈 액세스 캡티브(Open Access Captive)’ 사업 모델로 진행된다. 송배전망을 활용해 공장에서 필요한 전기를 직접 조달하는 방식이다. 인도는 자국 내 전력 요금이 상승하면서 태양광, 풍력 등 신재생에너지에 대한 수요가 증가하고 있고 업계에서는 해당 사업 모델의 시장이 확대될 것으로 보고 있다.
GS건설은 지난 2023년 인도 신재생개발법인을 설립하고 이번 사업을 추진해왔다.
GS건설 관계자는 “이번 프로젝트를 통해 인도 신재생에너지 시장에 개발사업자로서 입지를 공고히 다져, 향후 태양광뿐 아니라 풍력으로도 사업 영역을 확장할 계획”이라면서 “우선 인도에 진출한 국내 기업과의 협력을 통해 경쟁력을 강화하고 점차 수요처를 다변화하여 글로벌 탄소중립시대를 선도할 계획”이라고 밝혔다.
황소영 기자 fangso@donga.com
