알리익스프레스 “한국인 해외직구, 가성비서 ‘나를 위한 소비’로 이동”

실사용 중심 IT 기기, 데스크테리어, 생활가전이 핵심 소비 카테고리로 부상
가격보다 품질·후기 중시하는 ‘스마트 소비’ 확산
이어버즈·미니PC·실링팬 등 실속형 제품 인기
3040 남성 중심 이용층, 2030 여성도 인지도 높아
알리익스프레스는 27일 2025년 한국인의 해외직구 데이터를 분석한 결과, 국내 소비자들의 구매 경향이 ‘가성비’를 넘어 ‘나를 위한 가치 소비’로 변화하고 있는 것으로 나타났다고 밝혔다. 이는 실용성과 품질을 동시에 중시하는 ‘합리적 소비’가 해외직구 시장에 정착했음을 보여준다.
플랫폼 내 인기상품 상위 20개를 분석한 결과, 지난해 가장 판매가 많았던 카테고리는 ‘문구·사무용품’으로, 그 뒤를 ‘디지털 기기’와 ‘조명’, ‘생활가전’이 이었다. 특히 상위 제품 절반 이상이 평균 별점 4.9점을 기록해, 소비자 만족도가 높은 것으로 조사됐다. 구매 결정 과정에서 ‘후기와 평점’을 중요 기준으로 삼는 소비 성향이 더욱 강화되고 있음을 시사한다.
2025년 인기 해외직구 품목은 이어버즈, 태블릿, 미니 PC 등 실사용 중심 IT 기기가 주를 이뤘다. 성능과 사용자 후기를 중시하는 소비 습관이 확산되면서, 국내에서는 선택지가 제한된 제품들을 글로벌 플랫폼을 통해 비교·구매하는 사례가 늘었다.
상위 인기 품목에 키보드·마우스·조명 등 사무용품이 다수 포함된 것도 특징이다. 개인의 작업 공간을 꾸미는 ‘데스크테리어(Desk + Interior)’ 트렌드가 확산되며, 업무와 취미를 함께 즐길 수 있는 맞춤형 공간을 구성하려는 수요가 급증하고 있다. 알리익스프레스는 다양한 디자인과 기능의 제품을 제공하며 이러한 흐름을 견인하고 있다.
집에서 보내는 시간이 늘면서, 실링팬·빔프로젝터·청소기 등 생활가전 제품의 판매가 전년보다 증가했다. 소비자들은 단순한 가전제품이 아닌, 삶의 질을 높이는 실속형 아이템을 찾는 데 집중하고 있다. 이러한 변화는 ‘집을 더 편안하고 즐거운 공간으로 만드는 소비’로 이어지고 있다.
바람막이와 차량용 모니터 등 의류·자동차용품 부문도 높은 성장세를 보였다. 이는 해외직구가 더 이상 특정 품목에 한정되지 않고, 생활 전반의 다양한 카테고리로 확산되고 있음을 보여준다.
시장조사기관 엠브레인 트렌드모니터 조사에 따르면 알리익스프레스의 주요 이용층은 30~40대 남성이며, 20~30대 여성층에서도 브랜드 인지도가 높게 나타났다. 응답자들은 해외직구를 통해 자신에게 맞는 제품을 쉽고 다양하게 찾을 수 있게 되면서 일상 속 만족도가 높아졌다고 답했다.
알리익스프레스 관계자는 “가격 경쟁력을 유지하면서도 다양한 카테고리의 고품질 제품을 제공해 소비자 선택 폭을 넓혀가고 있다. 국내 고객의 스마트한 소비를 지원하기 위해 더욱 편리하고 합리적인 쇼핑 환경을 강화하겠다”고 밝혔다.
댓글 0