LG전자 베스트샵 롯데 본점, 2월 새단장…그랜드 오픈 행사 진행

리미엄 가전 매장 LG전자 베스트샵 롯데백화점 본점이 새단장을 마치고 오는 2월 대규모 그랜드 오픈 행사를 진행한다. 이번 행사는 사전 예약부터 본행사까지 약 한 달간 이어지며, 오픈을 기념한 지점 단독 혜택과 다양한 테마형 이벤트가 마련됐다.
LG전자 베스트샵 롯데 본점의 그랜드 오픈 행사는 1월 26일부터 31일까지 사전 예약을 시작으로, 2월 1일부터 28일까지 본행사가 운영된다. 새롭게 리뉴얼된 매장은 프리미엄 가전 체험 공간을 강화하고, 고객의 라이프스타일에 맞춘 상담과 맞춤형 구매 환경을 제공하는 데 초점을 맞췄다.
이번 오픈을 기념해 롯데 본점 단독으로 VVIP 초대전이 마련된다. VVIP 초대전은 2월 6일부터 8일까지 1차, 2월 13일부터 15일까지 2차로 나누어 진행되며, 초대 고객을 대상으로 보다 강화된 구매 혜택과 프리미엄 상담 서비스를 제공한다.
예비부부와 신혼부부를 위한 웨딩 박람회도 함께 열린다. 컬러인웨딩과 협력하는 1차 웨딩 박람회는 2월 6일부터 9일까지, 레브웨딩과 함께하는 2차 웨딩 박람회는 2월 20일부터 23일까지 운영된다. 결혼을 앞둔 고객들은 혼수가전과 결혼가전을 한 자리에서 비교·상담하며 합리적으로 준비할 수 있다.
그랜드 오픈을 맞아 구매 혜택도 대폭 강화됐다. 기본 할인에 새단장 오픈점 전용 추가 할인이 더해지며, TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 주요 25개 품목 중 2개 이상 구매 시 최대 750만 원 상당의 혜택이 제공된다. 또한 구매 금액대별로 600만 원, 900만 원, 1,200만 원, 1,500만 원 이상 결제 시 각각 20만 원, 30만 원, 70만 원, 90만 원 상당의 상품권이 추가로 증정된다. 웨딩, 입주, 이사 고객에게는 라이프스타일에 맞춘 별도의 추가 할인 혜택도 적용된다.
LG전자 베스트샵 롯데 본점 관계자는 “이번 그랜드 오픈은 단순한 매장 리뉴얼을 넘어 고객이 가전을 직접 체험하고 자신의 라이프스타일에 맞는 제품을 전문적으로 상담받을 수 있도록 공간과 서비스를 전면 강화한 것이 특징”이라며 “롯데 본점에서만 만나볼 수 있는 단독 혜택과 웨딩 및 입주 고객을 위한 다양한 프로모션을 통해 차별화된 쇼핑 경험을 제공하겠다”고 말했다.
LG전자 베스트샵 롯데백화점 본점은 이번 새단장을 계기로 프리미엄 가전 전문 매장으로서의 경쟁력을 강화하고, 체험과 상담 중심의 가전 쇼핑 환경을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
