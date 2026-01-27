LG유플러스, 알뜰폰 통합 플랫폼 ‘알닷’ 누적 가입자 50만 명 돌파

LG유플러스는 알뜰폰 통합 플랫폼 ‘알닷’의 누적 가입자 수가 50만 명을 돌파했다고 25일 밝혔다.
2024년 5월 출시한 알닷은 LG유플러스 망으로 알뜰폰 사업을 하는 25개 파트너사의 900여 개 요금제를 한눈에 비교하고, 5분 만에 비대면으로 셀프 개통이 가능한 온라인 플랫폼이다. 알닷 플랫폼 이용자수는 지난해 12월 기준 전년 동월 대비 266% 증가했다.
LG유플러스는 증가하는 이용자 수에 맞춰 고객에게 최적화된 서비스를 제공하고자 지난해 11월 대규모 개편을 진행했다. 개편 이후 알닷에서는 △알닷케어를 통한 요금제 사용·할인기간 조회 및 요금 납부 △선불요금제 유심·이심(eSIM) 셀프 개통·충전 △부가서비스 가입·조회·변경 △인터넷·IPTV 결합 상담 신청 등의 서비스를 이용할 수 있다.
특히 알닷케어 서비스는 고객센터를 통하지 않고 고객이 직접 요금 조회 및 납부, 분실 신고 및 분실폰 위치 찾기 등 일상 서비스들을 제공하면서 고객의 알뜰폰 사용 편의성을 크게 개선했다. 올해 하반기에는 앱도 출시할 예정이다.
이 밖에도 통합 쿠폰함 서비스를 선보이는 등 알뜰폰 이용 고객의 편의를 위한 다양한 서비스를 출시할 예정이다.
박대용 LG유플러스 MVNO사업담당은 “알닷이 50만을 돌파해 최고의 알뜰폰 원스톱 서비스 플랫폼으로 자리매김하는데 도움을 주신 고객들에게 감사하다”며 “앞으로도 고객의 니즈에 맞는 다양한 서비스를 제공해 더 편리하게 알뜰폰을 이용하도록 도울 것”이라고 말했다.
한편 지난해 11월 기준 LG유플러스 망 알뜰폰의 가입자 점유율은 44.86%를 기록하며, 통신3사 중 1위에 올랐다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
