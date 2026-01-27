나우, 2026년 봄 시즌 컬렉션 29CM서 선공개… “편안함·활용성에 초점”

BYN블랙야크그룹이 전개하는 라이프웨어 브랜드 나우가 2026년 봄 시즌 컬렉션 ‘에센셜 라인’을 공개했다고 27일 밝혔다.
에센셜 라인은 야외 활동이 많아지는 봄을 맞아 편안함과 활용성에 초점을 맞춘 기본 아이템으로, 불필요한 장식을 덜어낸 미니멀한 디자인에 내구성 높은 재활용 소재를 적용했다.
신제품은 스웻 맨투맨, 스웻 후드 집업, 스웻 팬츠 등 3종으로, 블랙과 오트밀 두 가지 기본 색상으로 출시됐다. 면과 재활용 폴리에스터(36%) 혼방 소재로 가볍고 쾌적한 착용감을 구현했다.
‘에센셜 스웻 맨투맨’은 여유 있는 세미 루즈 핏으로, 전면에 V자 가셋 디자인을 적용해 목 라인의 늘어짐을 방지하고 클래식한 무드를 더했다.
‘에센셜 스웻 후드 집업’은 일교차가 큰 봄철에 가볍게 걸치기 좋은 아우터다. 실용적인 후드와 투웨이 집업 디자인으로 다양한 스타일링이 가능하며, 세미 크롭 길이로 단정하면서도 경쾌한 실루엣을 연출할 수 있다.
상의와 함께 코디하기 좋은 ‘에센셜 스웻 팬츠’는 세미 루즈 실루엣으로 편안한 착용감을 제공하며, 밑단에 내장된 스트링을 통해 자유롭게 핏 조절이 가능하다. 팬츠 옆선에 주머니가 있어 실용적이다.
2026년 봄 시즌 ‘에센셜 라인’은 온라인 패션 플랫폼 29CM에서 단독으로 선공개됐다. 나우 공식몰과 오프라인 매장에서도 만나볼 수 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
