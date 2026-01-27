데일리플러스, ‘2025 올해의 우수브랜드 대상’ 암호화폐 교육 부문 1위 수상

데일리플러스가 JY네트워크에서 주최하고 중앙일보가 후원한 ‘2025 올해의 우수 브랜드 대상’에서 ‘암호화폐 교육’ 부문 1위를 수상했다고 27일 밝혔다.
데일리플러스는 암호화폐 교육 전문 기업으로, 암호화폐 시장을 쉽고 명확하게 이해할 수 있도록 맞춤형 커리큘럼을 제공하고 있다. 시장 변동성에 대응할 수 있는 리스크관리와 투자 원칙 교육에 중점을 두고 있으며, 단순한 정보 전달을 넘어 실제 투자 환경을 고려한 교육방식에 주력한다.
이 같은 교육 운영 방식은 참여자들의 높은 만족도로 이어지며 암호화폐 교육 시장에서 새로운 표준을 제시하고 있다는 평가를 받고 있다.
김명현 데일리플러스 대표는 “이번 수상은 암호화폐 교육의 중요성에 대한 공감과 함께, 교육 품질 향상을 위해 지속해서 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 시장 변화에 맞춘 교육 콘텐츠를 통해 더욱 신뢰할 수 있는 건전한 교육 콘텐츠를 개발하겠다”라고 수상 소감을 전했다.
