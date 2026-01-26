신규원전 건설 확정에 수출도 탄력…‘베트남 수주전’ 속도

정부가 11차 전력수급기본계획(전기본)에서 마련한 신규 원자력발전소 건설 계획을 그대로 추진하기로 26일 결정하면서 해외 원전 수출도 탄력을 받을 것이란 기대가 나온다.
원전 업계는 정부의 이번 신규 원전 건설 결정으로 ‘팀코리아’의 한국형 원전 수출에 힘이 실릴 것이라는 기대가 크다. 지난해 9월 이재명 대통령은 취임 100일 기자회견에서 신규 원전 건설과 관련해 “실현 가능성이 없다”며 부정적 인식을 보였고, 이후 원전 수출도 차질을 빚을 것이란 전망이 나왔다. ‘국내에선 원전을 짓지 않으면서 수출을 지원하는 정부 정책은 모순’이라는 비판이 문재인 정부에 이어 제기됐다.
하지만 정부가 계획대로 신규 원전을 짓기로 선회하면서 당장 베트남 원전 수주 프로젝트부터 속도를 낼 것으로 보인다. 베트남 정부는 남부 닌투언 지방에 원전 1, 2호기를 짓는 사업을 추진하고 있다. 러시아와 일본이 각각 1, 2호기 건설사업 우선협상대상자로 선정됐지만, 최근 베트남이 일본과 투자 협력을 종료하기로 하면서 2호기 수주전이 다시 벌어지게 됐다.
2050년까지 원전 300기를 증설하기로 한 미국 시장 진출에도 긍정적인 신호가 될 수 있다. 한국수력원자력은 미국 웨스팅하우스와 원전 지적재산권 분쟁 끝에 지난해 초 세계 시장에서 협력하는 내용의 협약을 체결했다가 불공정 계약 논란에 휩싸였다. 이에 웨스팅하우스와 조인트벤처(JV)를 설립하는 방안을 논의했지만 지지부진한 상황이다.
김성환 기후에너지환경부 장관은 이날 “한국은 원전 수출 경쟁력을 가진 몇 안 되는 국가”라며 “(국내에서) 원전을 포함한 에너지믹스를 적절하게 하고 필요하면 수출도 적극적으로 진행하겠다”고 말했다.
댓글 0