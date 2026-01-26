주담대도 ‘부익부 빈익빈’…소득 낮을수록 ‘고정금리’ 선택했다

주택담보대출(주담대)에서도 소득에 따른 양극화가 뚜렷해지고 있다는 분석이 나왔다.
경제적 여유가 있는 가구는 낮은 초기 이자를 위해 변동금리를 택하지만, 자산이 적은 가구는 이자가 비싸더라도 금리 인상 충격을 피하려 고정금리를 선택한다는 것이다.
26일 한국은행 경제연구원 최영준 부국장이 발표한 ‘주담대 차입자의 금리 선택 분석’ 보고서에 따르면, 자가 보유자이거나 소득·자산·부채 규모가 큰 차입자일수록 변동금리 주담대를 선택할 가능성이 높았다.
● 왜 여유 있는 가구는 변동금리를 택하나
분석 결과, 자산과 소득이 충분한 차입자들은 변동금리의 ‘초기 금리 절감 효과’를 전략적으로 활용하는 경향이 강했다. 당장 이자 부담을 낮춘 뒤, 향후 금리가 오르더라도 늘어난 상환 부담을 감당할 수 있다는 판단이 작용한 것이다.
주택 시장 상황도 선택에 영향을 미쳤다. 집값이 빠르게 오르는 국면에서는 변동금리 선택 비중이 더 높아졌다. 단기간에 주택을 처분해 시세 차익을 남기려는 수요가 늘어나면서, 장기적인 금리 위험보다 초기 비용을 줄이는 것이 유리하다고 판단한 결과로 해석된다.
● 소득 낮을수록 고정금리…‘안전 비용’이 된 이자
반면 소득이 낮고 여유 자금이 부족한 가구는 정반대의 선택을 했다. 금리가 조금만 올라가도 가계 재정에 직접적인 타격을 받을 수 있다는 불안감 때문에, 이자가 더 비싸더라도 고정금리를 선택하는 경향이 강했다.
보고서는 위험을 감당할 수 없는 계층일수록 미래의 불확실성을 피하기 위해 더 많은 이자를 지불하고 있다고 봤다. 같은 금리 환경에서도 계층별로 체감 비용이 달라지고 있다는 점에서, 주담대 시장이 소득 격차를 반영하는 또 하나의 지표가 되고 있다는 분석이다.
한국은행은 정부가 추진해온 ‘고정금리 비중 확대’ 정책에 대해서도 신중한 접근이 필요하다고 지적했다. 고정금리 비중이 지나치게 높아질 경우, 기준금리 조정이 가계의 소비와 소득에 미치는 효과가 약화돼 통화정책의 전달력이 떨어질 수 있기 때문이다.
최 부국장은 “우리나라 가계는 다른 나라에 비해 변동금리 주담대 비중이 높아 금리 변동 취약성과 금융시스템 불안정성이 지속적으로 제기돼 왔다”며 “일률적인 목표 설정보다는 차입자별 특성과 시장 상황을 정교하게 반영한 정책 설계가 필요하다”고 말했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
