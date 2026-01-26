수도권 줍줍 열기 속 ‘시티오씨엘 8단지’ 무순위 청약 예고

수도권 분양시장에서 무순위 청약, 이른바 ‘줍줍’이 대세로 자리 잡고 있다.지난해 10월 무순위 청약에 나선 인천 연수구 ‘래미안 센트리폴’은 2가구 모집에 920명이 청약해 460대 1의 경쟁률을 기록했고, 지난해 12월 무순위 청약을 진행한 성남 ‘더샵 분당티에르원’ 역시 5가구 모집에 1,756명이 몰리며 351.2대 1의 높은 경쟁률을 보였다.무순위 청약을 향한 수요는 올해 들어 더욱 뚜렷해지고 있다. HDC현대산업개발과 SK에코플랜트가 경기 의왕시에 공급한 ‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’는 지난 19일 진행된 무순위 청약에서 6가구 모집에 687명이 접수해 평균 114.5대 1의 경쟁률을 기록하며 시장의 주목을 받았다. 이어 현대건설이 광명시에 공급한 ‘힐스테이트 광명11’ 역시 지난 21일 진행된 무순위 청약에서 510대 1의 경쟁률을 기록하며 무순위 청약에 대한 높은 관심을 다시 한번 확인시켰다.분양 시장에서는 이 같은 흐름이 수도권 내에서도 입지와 주거 여건이 이미 검증된 단지를 중심으로 나타나고 있다는 분석이 나온다. 무순위 청약이 단순한 추가 공급을 넘어, 수요자들의 선택이 집중되는 하나의 분양 창구로 자리 잡고 있다는 평가다. 특히 청약 가점이나 통장 요건에 대한 부담이 상대적으로 적어 실수요자들에게 보다 현실적인 선택지로 받아들여지고 있다는 설명이다.업계 관계자는 “최근 무순위 청약은 분양가 경쟁력이 있거나 입지가 뛰어난 곳, 단지 규모가 큰 단지를 중심으로 경쟁률이 높게 형성되는 흐름”이라며 “수요자들 역시 이러한 조건을 갖춘 단지를 선별적으로 바라보고 있다”고 전했다.이런 가운데, 내달 주요 지역에서는 입지와 단지 규모 등 다양한 측면에서 경쟁력을 갖춘 단지들이 무순위 청약 시장에 나올 예정이어서 수요자들의 관심이 높아질 것으로 보인다.대표적인 단지가 인천 미추홀구에 공급하는 ‘시티오씨엘 8단지’다. HDC현대산업개발, 현대건설, 포스코이앤씨가 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동 2BL 일원에 공급하는 이 단지는 입지, 단지 규모 및 설계, 미래가치 등 전반에서 경쟁력을 갖췄다는 평가다.‘시티오씨엘 8단지’는 무엇보다 입지여건이 우수하다. 반경 500m 내에 수인분당선 학익역(예정)이 자리한 역세권 단지로, 향후 개통 시 강남구청·서울숲·수서 등 서울 주요 지역을 환승 없이 한 번에 오갈 수 있게 된다. 수도권 지하철 1호선, 송도역(KTX), 경강선(월곶-판교) 등 대다수 노선과도 연계가 가능해 수도권 전역으로의 이동이 수월할 전망이다.복합명품도시 시티오씨엘의 우수한 생활 인프라도 자랑거리다. 단지는 인근 초등학교(예정)를 비롯해 중·고교(예정)를 도보로 오갈 수 있는 우수한 교육환경이 돋보인다. 또한 시티오씨엘 내 대규모 상업·문화·업무 구역인 ‘스타오씨엘’이 가까워 이용이 쉽다. 스타오씨엘에는 인천뮤지엄파크(추진 중)와 영화관, 쇼핑시설 등 다양한 생활 편의·쇼핑·문화 시설이 들어설 예정이다.주거 환경도 쾌적하다. 단지 앞으로 송도센트럴파크와 맞먹는 규모(약 37만㎡)의 그랜드파크 조성이 예정돼 있으며, 남항근린공원, 문학산, 갯골 유수지 등도 두루 가깝다. 또한 그랜드파크와 시티오씨엘을 잇는 보행가로(링크오씨엘)가 조성돼 쾌적한 자연 환경과 원스톱 문화예술 구역을 보다 쉽게 오갈 수 있다.아울러 단지가 위치한 인천은 부동산 규제를 빗겨가 반사이익이 기대된다. 정부의 10.15 부동산 대책에 따라 서울 전역과 경기 12개 지역이 규제지역으로 묶이면서 청약·대출 등의 조건이 강화된 가운데, 인천은 규제지역에서 제외되며 내 집 마련의 문턱이 상대적으로 낮기 때문이다.또한 도시개발사업으로 조성되는 시티오씨엘은 사업이 완료될 경우 자족 기능을 갖춘 완성형 도시로 거듭날 전망이며, 단지가 입주할 시점이면 시티오씨엘과 단지 인근의 풍부한 인프라를 누릴 수 있어 향후 입지 가치와 주거 편의성은 더욱 높아질 것으로 기대된다.‘시티오씨엘 8단지’는 지하 3층~지상 46층, 7개 동, 전용면적 59~136㎡, 총 1,349세대 규모로 조성될 예정이며, 이 가운데 전용 75㎡와 136㎡ 타입이 무순위 청약 물량으로 공급된다. 무순위 청약 일정은 오늘(26일) 입주자 모집공고를 시작으로 오는 2월 2일 청약 접수, 2월 9일 계약 순으로 진행될 예정이다.한편 ‘시티오씨엘 8단지’의 견본주택은 인천광역시 미추홀구 아암대로 일원에 마련돼 있다.