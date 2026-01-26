유럽산 기저귀 ‘에코센’, 과불화화합물(PFAS) 불검출… 안전성 검증결과 공개

최근 과불화화합물에 대한 국제 규제 강화와 소비자 우려가 커지는 가운데, 유럽산 프리미엄 기저귀 브랜드 에코센(EKOSSEN)이 기저귀 안전성 검증 결과를 공개했다.
세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)는 2024년 대표적인 과불화화합물인 과불화옥탄산(PFOA)을 1급 발암물질(Group 1), 과불화옥탄술폰산(PFOS)을 2급 발암물질(Group 2)로 분류했다. 미국 환경보호국(EPA)은 2024년 4월 이들 물질을 유해물질로 지정하고 식수 기준을 강화한 바 있으며, 유럽연합(EU) 역시 지난 해 12월 발표된 새 장난감 안전 규정(Regulation (EU) 2025/2509)을 통해 과불화화합물 등 유해물질 관리 강화를 추진하고 있다. 해당 규정은 올해 1월 1일 발효됐다.
과불화화합물은 방수·방오·내유성 특성으로 인해 조리기구, 식품 포장재, 화장품, 유아용품 등 다양한 생활제품에 활용되어 왔으나, 체내 축적 시 생식 기능 저하, 성장 장애, 암 발병 위험 증가, 장 질환, 당뇨 등 건강에 악영향을 유발할 수 있어 국제적으로 규제가 강화되고 있다.
이러한 상황에서 에코센은 국내 기저귀 업계 최초로 과불화화합물 검사를 실시했다. 성균관대학교 바이오메디컬공학과 박천권 교수 연구팀에 의뢰해 진행된 이번 검사는 ‘에코센 기저귀 밴드형 3단계’를 대상으로 과불화옥탄산, 과불화옥탄술폰산 등 주요 6종 과불화화합물을 분석했으며, 모든 항목에서 불검출 판정을 받았다.
박천권 교수는 “기저귀는 생식기 부위에 장시간 밀착되는 제품인 만큼 체내 흡수 가능성을 고려해야 한다”며 “과불화화합물 노출은 소량이라도 건강에 악영향을 유발할 수 있어 사전 안전성 검증이 중요하다”고 강조했다.
에코센 관계자는 “소비자 우려가 커지는 상황에서 부모들이 안심하고 선택할 수 있도록 선제적으로 안전성 검증을 진행했다”며 “앞으로도 객관적 기준에 따른 제품 안전성 검증을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
