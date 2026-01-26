시진핑, 軍서열 2위 전격 숙청… 黨 이어 軍도 1인 통치 체제로

“기율 위반-불법행위로 조사” 발표
중앙군사위원 7명중 5명 권력 잃어
“軍 최고사령부 전멸, 유례 없는 일”
종신 집권기반 다진다는 평가 나와
중국 인민해방군 2인자인 장유샤(張又俠·76) 중국공산당 중앙군사위원회 부주석, 류전리(劉振立·62) 중앙군사위원 겸 연합참모부 참모장이 24일 전격 축출됐다. 2012년 말 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 집권한 후부터 당과 군 간부의 대규모 축출이 이어지긴 했지만 군 서열 2위의 부주석이 낙마한 건 처음이다. 월스트리트저널(WSJ)은 장 부주석을 두고 “시 주석 집권 뒤 축출된 현역 군 장성 가운데 가장 서열이 높은 인물이자 1989년 톈안먼 민주화 시위 후 중국 군 지휘부에서 숙청된(purged) 최고위급 인사”라고 전했다.
이로써 2022년 10월 출범한 ‘시진핑 3기’의 중앙군사위원 7명 가운데 시 주석과 지난해 10월 부주석으로 승진한 장성민(張升民)을 제외한 5명이 권력을 잃었다. 중앙군사위는 약 200만 명의 인민해방군을 이끄는 최고 의사결정 기구다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 “시 주석이 사실상 단독으로 인민해방군 전체에 대한 작전 통제권을 쥐게 됐다”고 진단했다. 군 최고 지휘부에 대한 사실상의 숙청 작업을 통해 시 주석이 군을 장악했다는 의미다.
● 中 기관지, ‘시 주석 권위 도전’… 축출 정당성 강조
중국 국방부는 24일 “장유샤와 류전리가 심각한 기율 위반과 불법 행위를 저지른 혐의를 받고 있다”며 “당 중앙의 결정에 따라 두 사람을 입건해 조사하기로 했다”고 밝혔다. 앞서 20일 당정군 고위 간부들이 모두 참석한 세미나에 장 부주석이 불참할 때부터 그의 신변 이상설이 제기됐다. 이후 4일 만에 입건 소식이 발표된 것이다.
장 부주석은 당 중앙위원회 총서기를 겸임하는 시 주석을 제외하면 중국의 직업 군인 중 최고 서열 인사였다. 산시성 웨이난에서 태어난 그는 시 주석의 산시성 인맥을 뜻하는 ‘산시방(西幇)’의 대표 인사로도 꼽혔다. 시 주석은 베이징 태생이지만 산시성에서 권력 기반을 다진 후 최고 권력자에 올랐다. 이런 그를 내칠 만큼 시 주석이 군부 통제에 주력하며 사실상 종신 집권 기반을 다지고 있다는 평가가 나온다.
중국 당국은 장 부주석의 축출 배경을 단순 부패가 아닌 정치 범죄로 규정하며 정당성을 강조했다. 중국 인민해방군 기관지 제팡(解放)군보는 25일 사설에서 두 사람의 입건 소식을 전하며 “중앙군사위의 주석 책임제도를 심각하게 훼손했으며, 당의 통치 기반을 위협하는 부패 문제를 조장했다”고 했다. 중앙군사위 주석을 겸하는 시 주석의 권위에 도전했다는 의미로 해석된다. 이어 “두 사람을 조사해 처벌하는 건 정치적 상황을 더욱 바로잡고, 사상적 독소와 부정행위를 근절하는 것”이라고도 전했다.
● 중앙군사위 7명 중 5명 낙마
그간 이어져 온 중국군 고위 간부에 대한 잇따른 축출 또한 관심을 모은다. 장 전 부주석을 포함해 2022년 10월 중국공산당 제20차 당 대회에서 임명된 7명의 중앙군사위원 중에서는 리샹푸(李尙福) 전 국방부장(장관)이 2023년 10월 가장 먼저 해임됐다.
지난해에는 시 주석의 측근으로 꼽혔던 허웨이둥(何衛東) 전 부주석과 먀오화(苗華) 전 정치공작부주임이 부패 혐의로 조사를 받고 축출됐다. 이로 인해 시 주석과 장 부주석 등 2명만 남은 기형적인 구조가 만들어졌다.
중국공산당의 최고 의사기구인 중앙정치국 상무위원을 측근으로 채워 사실상 1인 지도 체제를 만든 시 주석이 인민해방군 또한 명실상부한 직할 체제를 확립했다는 분석이 나온다. 미국 중앙정보국(CIA) 출신인 크리스토퍼 존슨 중국전략그룹 대표는 뉴욕타임스(NYT)에 “중국군 최고 사령부가 완전히 전멸했다. 역사상 유례가 없는 일”이라고 했다.
다만 잦은 군부 교체가 군 지휘 체제에 혼란을 가져와 작전 수행 능력을 약화시키고 나머지 군 지휘관들에게 맹목적인 충성만 강요하는 결과를 낳을 수 있다는 우려도 제기된다.
● 中 “끝까지 조사할 것”
중국 당국은 향후 수개월 동안 당국이 장 부주석과 류 참모장의 조사에 나설 것으로 보인다. 사실상 이번 사태가 군부 내 대규모 숙청을 알리는 신호탄이 될 것이라는 관측도 제기된다. 당국이 이후 장 부주석과 가까운 군 장성들도 줄줄이 처벌할 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 실제 제팡군보는 “부패 처벌은 성역이 없고, 전면적이며, 무관용”이라고 강조했다. 부패에 연루된 인사가 몇 명이든 “모두 조사할 것”이라고도 했다.
중국 사정에 정통한 국내 전문가는 “시 주석의 3번째 임기가 끝나는 내년 말 시 주석의 4연임 여부 및 후계 구도를 놓고 여러 추측이 난무하는 상황에서 시 주석의 권력이 여전히 강력하다는 점이 입증됐다”고 평가했다. 또 시 주석이 정치적으로 신뢰할 수 없는 인사들을 몰아내기 위해 부패 근절을 강조하는 ‘정풍(整風) 운동’에 나설 수 있다고 내다봤다.
