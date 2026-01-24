“크록스와 레고 드디어 만났다”… 크록스, 레고 그룹과 협업 ‘레고 브릭 클로그’ 공개

신발 브랜드 크록스(Crocs)는 레고 그룹(LEGO Group)과 글로벌 파트너십을 체결하고 협업의 첫 결과물인 ‘레고 브릭 클로그(LEGO Brick Clog)’를 선보인다고 밝혔다.
크록스 측은 이번 파트너십은 놀이와 상상력, 자기표현을 핵심 가치로 삼아온 두 브랜드의 공통된 철학을 바탕으로 성사됐다고 설명했다. 크록스의 대담하고 유쾌한 브랜드 DNA에 레고 그룹의 무한한 창의성이 더해져 소비자가 직접 참여하고 표현할 수 있는 새로운 브랜드 경험을 제안하겠다고 한다.
크록스는 그동안 다양한 글로벌 IP와의 협업을 통해 신발을 단순한 패션 아이템을 넘어 ‘자기표현의 캔버스’로 확장해왔다. 레고 그룹과의 이번 협업 역시 정해진 규칙 없이 누구나 자유롭게 즐길 수 있는 창의적인 스타일링에 초점을 맞췄다고 한다.
파트너십의 시작을 알리는 ‘레고 브릭 클로그’는 레고 브릭 특유의 구조적인 디자인에서 영감을 받은 새로운 실루엣이 특징이다. 크록스의 아이코닉한 착화감에 레고 특유의 위트를 더해 디자인적 재미와 편안함을 동시에 구현했다.
오버사이즈 어퍼에는 레고 로고가 각인된 네 개의 스터드 디테일이 적용됐고 브릭 형태를 연상시키는 아웃솔 디자인으로 협업의 정체성을 강조했다. 여기에 네 켤레의 미니 크록스 슈즈를 착용할 수 있는 레고 미니 피규어가 함께 구성돼 출시 전부터 레고 팬들의 기대를 모으고 있다.
이번 협업을 시작으로 크록스와 레고 그룹은 성인과 키즈 라인을 아우르는 다양한 협업 제품을 선보일 예정이다. 또한 크록스 사상 최대 규모의 라이선스 지비츠 참 컬렉션을 순차적으로 공개하고 주요 글로벌 시장에서는 오프라인 체험형 공간과 참여형 이벤트를 통해 놀이와 스타일이 결합된 브랜드 경험을 확대해 나갈 계획이다.
한편, ‘레고 브릭 클로그’는 오는 2월 17일 국내 정식 출시되고 크록스 공식 온라인 스토어와 주요 매장에서 판매한다.
황소영 기자 fangso@donga.com
