랑벨, 대학로 연극배우들과 만든 ‘EGF 캡슐’ 연극형 쇼핑라이브로 론칭

스킨케어 브랜드 랑벨이 ‘EGF 캡슐’ 론칭을 기념해 네이버 쇼핑라이브에서 특별 방송을 진행했다고 밝혔다. 이번 라이브는 대학로 연극 ‘한뼘사이’ 극단 소속 배우 김주찬, 심은서, 이상현이 출연해 호스트와 게스트로 방송을 이끌고, 연극 형식의 라이브커머스를 선보인 점이 특징이다.
이번에 출시된 ‘울트라 리프팅 EGF MAX 캡슐’은 동결건조 공법을 적용해 성분의 최대 활성도를 유지한 것이 핵심이다. 피부 재생 성분으로 알려진 EGF를 식품의약품안전처 기준 최대치인 10ppm 함유해 기능성을 강조했다. 랑벨 측은 해당 제품을 결혼식, 소개팅, 가족 행사, 면접 등 중요한 일정을 앞둔 소비자를 위한 스페셜 케어 제품으로 제안하고 있다.
랑벨은 시장의 공식보다 ‘진심’에서 출발한 브랜드를 표방한다. 자연 원료를 직접 엄선하고 성분 조합의 균형을 집요하게 탐구해온 것이 특징으로, 피부에 해가 될 수 있는 요소는 철저히 배제하는 한편 필요한 성분은 아낌없이 담는 기준을 유지해왔다. 이를 통해 깨끗하면서도 기능적인 데일리 스킨케어를 지향하고 있다는 설명이다.
이번 쇼핑라이브는 제품 탄생 배경과도 맞닿아 있다. 랑벨은 대학로 연극 배우들과의 교류 과정에서 얻은 실제 니즈를 제품 개발의 출발점으로 삼았으며, 이를 기념하기 위해 라이브커머스의 진행 방식 자체를 제품 콘셉트에 맞춰 ‘연극’처럼 설계했다. 방송은 제품 소개와 사용 루틴 안내를 중심으로 구성됐고, 배우들은 상황극 형태의 코너를 통해 브랜드가 전달하고자 하는 사용 맥락과 메시지를 자연스럽게 풀어냈다.
최근 라이브커머스 시장은 단순한 판매 채널을 넘어, 브랜드 경험을 콘텐츠로 설계하는 방향으로 진화하고 있다. 랑벨은 이번 쇼핑라이브를 통해 제품 정보 전달에 그치지 않고, 제품이 만들어진 배경인 ‘대학로’와 참여 배우들의 현장 이야기를 결합한 스토리 기반 커머스를 제시했다는 평가다.
랑벨 관계자는 “대학로 연극배우들의 니즈가 제품 탄생 스토리의 출발점이었고, 이를 기념하기 위해 라이브커머스의 진행 방식 자체를 제품 콘셉트에 맞게 ‘연극’처럼 설계했다”며 “EGF 캡슐 론칭을 단발성 이벤트가 아닌, 대학로와 브랜드가 함께 만든 하나의 기록으로 남기고자 했다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 고객 경험을 확장하는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 덧붙였다.
한편 랑벨은 이번 쇼핑라이브를 시작으로 대학로 극단 한뼘사이와의 협업을 포함해, 혜화 플래그십 스토어 운영 등 오프라인과 콘텐츠 영역을 아우르는 브랜드 확장을 이어갈 예정이다.
