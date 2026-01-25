5000원짜리 ‘비싼 소변’?…액상 비타민 가성비 vs 가심비

액상 비타민이 정말 알약보다 더 잘 흡수될까. 생체이용률과 신장 배출 원리를 통해 ‘가성비 vs 가심비’ 논쟁을 과학적으로 짚어봤다. 제미나이 AI 제작 이미지

반면 약국에서 파는 대용량 알약 비타민의 1회분 단가는 수백 원 수준. 같은 성분을 먹는데 가격은 최대 10배 이상 벌어진다. 이 가격 격차는 과연 몸 안에서의 흡수율 차이로 설명될까.글로벌 품질 기준인 미국 약전(USP)의 ‘붕해 시험(Disintegration Test)’ 에 따르면, 대부분의 즉방형 정제(일반 알약)는 위장과 유사한 환경에서 30분 이내에 완전히 녹아 액체 상태로 전환되어야 한다. 즉, 알약을 삼킨 뒤 약 30분만 지나면 소장에서의 흡수 단계에서는 액상과 정제 사이의 물리적 차이가 거의 사라진다는 의미다.

액상형과 정제형 비타민. 제형은 다르지만, 체내 흡수 단계에서는 결국 같은 ‘영양소’로 전환된다. 게티이미지뱅크

자연 식품과 보충제의 대비. 흡수 효율보다 중요한 것은 ‘얼마를, 얼마나 자주’ 섭취하느냐다. 게티이미지뱅크

및 관련 학술지에 실린 연구들에 따르면, 비타민 B군과 C 같은 수용성 성분은 액상과 정제형 사이에서 혈중 농도 최고치에 도달하는 시간은 액상이 다소 빠를 수 있으나, 최종적으로 흡수되는 총량(AUC)은 큰 차이를 보이지 않는 것으로 나타났다. 즉, 몸에 남는 양은 제형보다 함량과 개인의 대사 상태에 좌우된다는 분석이다.액상 비타민이 ‘체감 효과’가 빠르다고 느껴지는 이유 중 하나는 혈중 농도가 짧은 시간 안에 급상승하기 때문이다. 하지만 이 지점에서 신장의 재흡수 한계(Renal Threshold)라는 개념이 등장한다.비타민 B와 C는 몸에 필요한 만큼만 저장되고 초과분은 소변으로 배출된다. 혈중 농도가 급격히 올라가면 신장은 이를 과잉 상태로 인식해 배출 속도를 높인다. 결과적으로 비싼 고함량 제품을 마셔도 몸이 수용할 수 있는 범위를 넘어서면 상당 부분이 체내에 머물지 못하고 소변으로 빠져나간다. 전문가들이 말하는 ‘비싼 소변’이라는 은유는 바로 이 효율성의 문제를 지적한 것이다.

■ [팩트필터] 내게 맞는 비타민 ‘가성비’ 체크리스트



“지금 당장 각성이 필요하다” → 추천: 액상·카페인 복합형 (비타민보다 카페인의 효과가 먼저 나타날 수 있음)

“매일 꾸준히 관리하고 싶다” → 추천: 대용량 정제(알약) (장기 복용 시 혈중 농도는 ‘함량과 빈도’가 결정함)

“알약 넘기기가 힘들다” → 추천: 발포형·구미형 (흡수율은 액상과 큰 차이 없음)

“소변 색이 너무 진하다” → 추천: 함량 낮춰 나눠 섭취 (한 번에 많이 먹을수록 배출도 빨라짐)