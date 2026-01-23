KCC글라스 홈씨씨, 인테리어 트렌드 세미나 ‘트렌다이브’ 개최

KCC글라스 인테리어 전문 브랜드 ‘홈씨씨(HomeCC)’가 지난 21일 서울 강남구 엘리에나 호텔에서 인테리어 트렌드 세미나 ‘2026 트렌다이브(TRENDIVE)’를 개최했다고 밝혔다. 이번 세미나에서는 새로운 디자인 테마 ‘스틸 인 플럭스(Still in Flux)’를 공개했다.
올해로 6회째를 맞은 트렌다이브는 KCC글라스 홈씨씨가 매년 초 건설사, 건축사무소, 인테리어 전문업체 등 주요 고객사를 대상으로 인테리어 시장과 소비자 변화를 분석하고 향후 디자인 트렌드를 전망하는 세미나다. 이번 행사에는 약 400여 명의 업계 관계자가 참석했다.
이번에 KCC글라스가 내놓은 디자인 테마는 ‘스틸 인 플럭스’다. 변화의 시대 속에서 유연한 선택과 조정을 통해 공간의 기준을 새롭게 정립한다는 의미를 담았다고 한다.
세미나는 총 2부로 나뉘어 진행됐다. 1부 ‘2025년 모델하우스 트렌드 리뷰’에서는 최근 분양 시장에서 나타난 모델하우스 디자인 흐름을 중심으로 실제 사례와 현장 변화를 분석했다고 한다. 또 2부에서는 ‘26/27 인테리어 트렌드’를 주제로 사회·경제·문화·라이프스타일 전반의 흐름을 종합적으로 해석해 도출한 디자인 테마 ‘스틸 인 플럭스’와 이를 반영한 세 가지 디자인 방향성을 소개했다.
이번에 제시된 디자인 방향성은 ▲서로 다른 스타일과 소재, 문화적 배경의 조화를 강조한 ‘CHORD(코드), 조율의 미학’ ▲메탈과 우드 등 대비되는 소재의 균형을 통해 절제된 감각을 표현한 ‘SENSORIAL(센소리얼), 감각의 온도’ ▲여백과 재료 고유의 질감을 통해 공간의 본질에 집중하는 ‘MEANING(미닝), 의미의 결’이라고 한다.
KCC글라스 홈씨씨는 이번 세미나에서 도출된 인사이트를 고객사와 지속적으로 공유하고 향후 제품 개발에도 적극 반영할 계획이다. 아울러 고객사와의 직접적인 소통을 강화하기 위해 대면 세미나를 점차 확대해 나갈 방침이다.
KCC글라스 관계자는 “트렌다이브는 단순한 트렌드 소개를 넘어, 건축과 인테리어 분야 전문가들이 모여 자유롭게 소통하며 인사이트를 나누는 자리”라면서 “앞으로도 현장 중심의 대응력과 고객사와의 소통을 강화해 만족도를 높여가겠다”고 말했다.
