한화솔루션, KAIST와 10년 산학협력 마무리… 특허 34건 성과

한화솔루션은 KAIST와 함께 10년간 진행해 온 산학협력 미래기술연구 프로젝트를 마무리했다고 23일 밝혔다.
KAIST와 공동으로 운영해 온 ‘한화솔루션-KAIST 미래기술연구소’는 10년간의 연구 활동을 마치고 지난해 12월 31일 운영을 종료했다. 해당 연구소는 국내 석유화학 업계 최초로 산학 공동 설립된 연구소로 2016년부터 장기적 관점의 미래 기술 확보를 목표로 운영돼 왔다.
연구소는 1단계(2016~2020년)에서 원천 기술 확보와 연구 기반 강화에 주력했고 2단계(2021~2025년)에서는 연구 성과의 심화와 인재 양성에 집중한 것으로 전해졌다. 연구 기간 동안 차세대 석유화학 소재 기술, 에너지 절감형 화학 공정, 이산화탄소 포집 및 수소 발생 촉매, 바이오 기반 원료 제조 등 다양한 미래 기술 분야에서 연구가 진행됐다.
그 결과 총 34건의 특허가 출원됐으며 이를 통해 관련 원천 기술을 확보했다는 설명이다. 각 연구 과제는 이후 한화솔루션의 내부 연구개발 과제로 연계돼 기술 포트폴리오 고도화에 활용된 것으로 알려졌다.
아울러 연구소 운영 과정에서 채용과 연계한 연구 인력 선발이 이뤄지며 산업계와 학계 간 인재 교류 및 협력 네트워크 강화에도 기여했다는 평가다.
이상엽 KAIST 연구부총장 겸 미래기술연구소장은 이번 협력에 대해 “단기적인 연구 성과를 넘어 장기적 관점에서 산업과 학계가 함께 미래 기술을 모색한 사례”라고 말했다. 김정대 한화솔루션 연구소장은 “이번 협력 경험을 바탕으로 국내외 대학·연구기관과의 개방형 연구 네트워크를 확대해 나갈 계획”이라고 전했다.
