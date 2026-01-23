대우건설 김보현 사장, 성수4지구 현장 방문… 한강변 랜드마크 수주 총력

대우건설은 김보현 사장이 성수전략정비구역 제4지구(성수4지구) 재개발 사업 수주를 앞두고 지난 22일 현장을 직접 방문했다고 23일 밝혔다.
이 날 김 사장은 성수4지구 사업지를 찾아 입찰을 준비 중인 임직원들을 격려하고 사업 조건과 제안 내용 전반을 점검했다고 한다. 이번 방문은 입찰제안서 제출을 앞두고 대표이사가 직접 현장을 둘러보며 최종 제시 조건을 세밀하게 검토하겠다는 의지를 보인 행보로 풀이된다.
김 사장은 현장에서 “성수4지구는 서울의 미래 주거 지형을 새롭게 정의할 상징적인 사업지”라면서 “대우건설이 축적해온 하이엔드 주거사업 역량과 기술력을 바탕으로 조합과 지역사회가 만족할 수 있는 제안을 준비해 달라”고 말했다.
성수4지구는 성수 전략정비구역 내에서도 약 520m에 달하는 한강 접촉면을 확보한 입지로 향후 한강변을 대표하는 주거 단지로 성장할 잠재력이 높은 것으로 평가받고 있다. 대우건설은 이 같은 입지적 강점을 살려 성수4지구를 한강과 서울숲, 도심 스카이라인이 어우러지는 미래형 주거 랜드마크로 조성한다는 계획이다.
이를 위해 대우건설은 ‘Only One 성수’라는 비전을 제시하고 해외 설계·구조·조경 전문 기업들과 협업에 나섰다. 건축 설계는 프리츠커상 수상자인 리차드 마이어가 설립한 미국 마이어 아키텍츠(Meier Architects)가 맡고 구조 설계는 영국 아룹(Arup), 조경은 그랜트 어소시에이츠(Grant Associates)가 참여한다.
대우건설은 다음 달 9일 입찰 마감까지 조합의 입찰 지침을 바탕으로 설계 경쟁력을 강화하는 한편, 조합원 분담금 최소화를 포함한 금융·사업 조건에서도 경쟁력을 확보한다는 방침이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
