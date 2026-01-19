투썸플레이스, 붉은 말의 해 맞아 ‘키티버니포니’와 협업 상품 출시

프리미엄 디저트 카페 투썸플레이스가 2026년 붉은 말의 해를 맞아 라이프스타일 브랜드 키티버니포니(Kittybunnypony)와 협업한 ‘해피 포니(Happy Pony)’ 한정판 굿즈를 출시한다고 19일 밝혔다.
이번 굿즈는 키티버니포니의 조랑말 모티브 패턴 ‘해피 포니(Happy Pony)’를 투썸플레이스만의 감성으로 재해석해 제작됐다. 투썸플레이스는 지난해 키티버니포니와의 첫 협업 당시 출시 열흘 만에 완판을 기록한 바 있다. 올해는 제품군을 확대해 컵홀더 키링(3종), 무드등, 핸들 플레이트, 머그(2종), 텀블러(3종) 등을 선보인다.
주요 제품인 홀더 키링은 포니 형태의 인형 키링으로, 가방이나 파우치 등에 달아 포인트 아이템으로 활용할 수 있다. 뒷면 지퍼를 열면 리유저블 컵홀더를 꺼내 사용할 수 있도록 설계됐다.
투썸플레이스는 매장 제조 커피·음료 구매 시 키링, 핸드 플레이트, 무드등을 할인된 가격에 제공한다. 이번 협업 굿즈는 20일부터 전국 투썸플레이스에서 판매되며, 매장별 판매 여부는 상이하다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
