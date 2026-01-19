신세계免 ‘테이스트 오브 신세계’, 개점 6개월 만에 매출 30배 껑충

신세계면세점은 식품 큐레이션존 ‘테이스트 오브 신세계’가 개점 6개월 만에 매출 30배 성장을 기록했다고 19일 밝혔다. 같은 기간 식품 구매 고객 수는 4배 늘었다.
지난해 7월 명동점에 오픈한 ‘테이스트 오브 신세계’는 국내 디저트·식품 브랜드를 중심으로 면세점 전용 구성과 단독 상품을 선보이고 있다.
신세계면세점에 따르면 오픈 전후 6개월을 비교한 결과, 식품과 함께 화장품·패션 등 타 카테고리 교차구매 비중이 10배 증가했다.
판매 데이터 분석 결과, 상위권에는 김·라면 등을 판매하는 슈퍼마켓존을 비롯해 브릭샌드, 오설록, 그래인스쿠키, 슈퍼말차, 니블스 등이 올랐다. 특히 상위권에 오른 브랜드 대부분이 국내 중소 디저트 브랜드로, 면세 채널을 통해 글로벌 인지도와 판로를 동시에 확장하는 동반 성장 사례라고 신세계면세점 측은 설명했다.
주요 브랜드인 ‘브릭샌드’는 명동점 성과를 바탕으로 지난해 12월 인천공항 1터미널점 동편에 추가 입점했다. 이달부터는 신상품 불닭 맛을 출시해 현재 브릭샌드 인천공항점과 브랜드 매장 전 지점에서 만나볼 수 있다. 향후 인천공항 전용 단독 상품도 선보일 계획이다.
신세계면세점은 테이스트 오브 신세계를 지속 성장형 플랫폼으로 운영할 방침이다. 성장 가능성이 높은 국내 식품·디저트 브랜드를 지속적으로 유치하는 한편, 팝업 공간을 중심으로 브랜드를 순환 운영해 고객 경험을 확대할 예정이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
