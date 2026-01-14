포스코그룹도 ‘피지컬AI’…日 로봇 제조사 야스카와전기와 업무 협약

포스코DX와 포스코모빌리티솔루션이 14일 세계 3대 산업용 로봇 제조사인 ‘야스카와전기’와 3자 업무 협약식을 개최했다고 밝혔다.
이번 업무 협약을 통해 포스코모빌리티솔루션의 주력 제품인 ‘구동모터코어’ 생산 현장에 야스카와의 로봇이 확대 적용된다. 천안과 포항사업장을 비롯해 폴란드, 멕시코, 인도 등 해외 사업장을 대상으로 적용 범위를 넓혀갈 계획이다. 포스코모빌리티솔루션과 포스코DX는 지난해부터 포항 공장에 야스카와의 로봇을 설치해 운영하고 있다.
이를 위해 포스코DX는 기존 생산설비와 연동을 고려한 로봇 배치, 로봇 자동화 시스템의 설계 등을 맡는다. 야스카와는 환경에 최적화된 로봇을 공급하고 사후관리를 포함한 기술 지원에 나선다. 포스코그룹은 “피지컬 인공지능(AI) 기반의 로봇 자동화를 그룹사 뿐만 아니라 대외 산업현장으로도 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
박종민 기자 blick@donga.com
