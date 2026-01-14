“글로벌 제약사 의약품 줄줄이 특허만료, 올해도 M&A 바람 불 것”

12일(현지 시간) 미국 샌프란시스코에서 열리고 있는 JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)에서 오프닝 연설로 행사의 포문을 연 제러미 멜먼 JP모건 글로벌 헬스케어 투자총괄(사진)은 올해 제약 바이오 업계의 M&A에 훈풍이 불 것이라고 전망했다.
존슨앤드존슨의 자가면역질환 치료제 ‘스텔라라’와 암젠의 골다공증 치료제 ‘프롤리아’가 지난해 특허가 만료돼 올해부터 본격적인 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)와의 경쟁이 시작된다. 단일 의약품으로 매출 1위인 미국 머크(MSD)의 면역항암제 ‘키트루다’도 2028년 미국에서 특허가 만료된다.
블록버스터 의약품의 특허가 줄줄이 만료되며 글로벌 제약사들은 새로운 ‘먹거리’를 발굴하기 위해 유망한 바이오 기업이나 기술을 지난해부터 본격적으로 인수하고 나섰다. JPMHC 행사 첫날인 12일에도 애브비는 중국의 바이오테크 기업 레미젠으로부터 면역항암제 후보물질 ‘RC148’을 도입하고자 최대 49억5000만 달러(약 7조3000억 원) 규모의 계약을 체결했다. 같은 날 노바티스 역시 중국 바이오 기업인 사이뉴로파마슈티컬스로부터 뇌 질환 치료제를 뇌까지 전달하는 기술을 17억 달러(약 2조5000억 원)에 도입하기로 했다. 멜먼 투자총괄은 “(M&A 및 기술 도입의) 모멘텀이 올해도 이어지고 있다”며 “지난 10년을 통틀어 1월 첫 주 중 가장 활발한 주간이었다”고 평가했다.
