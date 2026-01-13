제조기업 10곳 중 4곳 “올해 경기 둔화”…불확실성에 움츠린 제조업

국내 제조기업 10곳 중 4곳이 올해 경기가 지난해보다 둔화될 것으로 내다봤다. 대내외 불확실성이 이어지면서 경영 기조도 확장보다 유지 및 축소에 무게가 실렸다.
대한상공회의소가 최근 전국 2208개 제조기업을 대상으로 실시한 ‘기업이 바라본 2026 경제·경영 전망’ 조사에 따르면, 응답 기업의 40.1%가 “올해 전반적인 경기 흐름이 지난해보다 둔화될 것”이라고 답했다. “지난해와 비슷한 수준”이라는 답은 36.3%이었고, “개선될 것”이라는 답은 23.6%에 그쳤다.
이 같은 인식은 올해 경영계획에도 반영됐다. 2026년 경영계획의 핵심 기조를 묻자 응답 기업의 79.4%가 ‘유지’ 또는 ‘축소’를 선택했다. 특히 유지 경영을 택한 기업 비중이 67%로, ‘확장 경영’을 선택한 기업(20.6%)보다 3배 이상 많았다. 이는 동일한 방식으로 조사한 2024년 경영기조와 비교해도 보수성이 한층 강화된 결과다. 당시 유지 또는 축소를 선택한 기업 비중은 65.0%였으나, 이번 조사에서는 79.4%로 14.4%포인트 늘었다.
다만 산업별로 온도차가 뚜렷했다. 반도체 산업에서는 절반에 가까운 기업(47.0%)이 ‘확장경영’을 선택했다. 제약·바이오(39.5%)와 화장품 산업(39.4%) 역시 확장 기조를 택한 기업 비중이 전체 평균을 웃돌았다. 반면 섬유, 철강 산업에서는 ‘축소경영’을 선택한 기업 비중이 각각 20.0%, 17.6%였다.
기업들의 경영 계획에 가장 큰 영향을 미친 변수는 ‘경기·수요 전망(52%)’이었다. 올해 한국 경제 성장을 제약할 최대 리스크로는 ‘고환율 및 환율 변동성 확대’(47.3%)가 가장 많이 지목됐다. 이어 ‘유가·원자재 가격 변동성’(36.6%), ‘트럼프발 통상 불확실성’(35.9%), ‘글로벌 경기 둔화’(32.4%) 등이 뒤를 이었다.
