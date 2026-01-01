[단신]우리은행, ‘전문가 픽’ 퇴직연금 포트폴리오 출시 外

우리은행이 고객의 생애주기와 투자성향에 맞춰 표준화된 퇴직연금 포트폴리오를 알려주는 ‘전문가 픽(Pick) 포트폴리오’ 서비스를 선보인다고 12일 밝혔다. 퇴직연금 가입자를 대상으로 은퇴 전 적립기와 은퇴 후 인출기로 크게 나눠 투자 성향별 포트폴리오를 매달 무료 제공하는 서비스다. 은행 관계자는 “퇴직연금은 단순한 상품 추천이 아니라 지속적인 관리와 맞춤형 운용이 필요하다”고 서비스 배경을 설명했다.
■ 미래자산운용, 글로벌 ETF 평균 수익률 28%
미래에셋자산운용은 지난해 전 세계에서 운용 중인 상장지수펀드(ETF)의 수익률이 27.9%로 집계됐다고 12일 밝혔다. 미래에셋자산운용이 한국, 미국 등 13개 지역에서 운용 중인 ETF 중 상장 후 1년 이상 지난 605개 상품이 대상이다. 이 중 25개 ETF는 100%가 넘는 수익률을 올렸다. 특히 금 탐사 기업에 투자하는 미국 상장 ETF ‘GOEX’는 지난해 186.6%의 평가수익을 냈다.
■ 현대카드-GS칼텍스, ‘에너지플러스 카드’ 출시
현대카드와 GS칼텍스가 주유 결제 시 5km 반경 내 가장 저렴한 유가를 적용해주는 ‘에너지플러스 현대카드’를 선보인다고 12일 밝혔다. 업계 최초로 주유 시 인근 지역 내 GS칼텍스 주유소에서 가장 저렴한 유가를 적용받을 수 있는 ‘최저가 보장 할인’이 담겼다. 최저가는 주유 당일 반경 5km 내 국내 4대 정유사(GS칼텍스, SK에너지, 에쓰오일, HD현대오일뱅크) 및 알뜰주유소에서 판매 중인 동일 유종 가격 비교를 통해 결정된다. 연회비는 1만 원이다.
