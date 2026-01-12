아웃백, 12월 역대 최고 매출 기록… 24·25일 이틀간 100억 원 팔았다

다이닝브랜즈그룹의 캐주얼 다이닝 레스토랑 아웃백 스테이크하우스(이하 아웃백)가 지난해 12월 역대 최고 월 매출 기록을 경신한 것으로 나타났다.
12일 업계에 따르면 지난해 12월 아웃백의 전국 매장 총매출은 지난해 같은 기간 대비 8.6% 증가했다. 전달과 비교하면 55.5% 급증한 수치다. 특히 크리스마스 이브인 24일과 크리스마스 당일인 25일 이틀간의 매출만 100억 원을 기록했다.
아웃백은 이번 성장히 단순한 연말 특수를 넘어 ▲메뉴 강화 ▲출점 전략 고도화 ▲고객 경험 혁신 등 브랜드가 지속적으로 추진해 온 투자가 반영된 결과라고 분석했다.
먼저 겨울철 신메뉴인 ‘블랙라벨 루비 랍스터 에디션’과 ‘프레스티지 스테이크 셀렉션’이 출시 한 달 만에 누적 판매량 7만 개를 돌파하면서 성장을 주도했다. 또 지난해 고객 접근성과 편의성을 높이고자 오픈한 고양스타필드점, 잠실롯데점, 김포공항롯데몰점 등 신규 매장들의 성공적인 안착도 매출 성장을 견인했다.
브랜드 정체성을 강화하기 위해 식사를 넘어 특별한 경험을 제공하는 공간으로 재편한 단독 매장도 눈길을 끌었다. 특히 잠실점은 겨울 시즌 테마인 ‘루비(Ruby)’ 콘셉트를 적용해 매장 외관까지 화려하게 단장했다. 연말 분위기를 만끽하려는 고객들이 몰리며 크리스마스 당일 하루에만 1억 원의 매출을 올렸다.
세심한 운영 전략도 매출 상승을 이끌었다. 24일과 25일, 31일 등 모임 수요가 더욱 몰리는 이른바 ‘빅데이’에는 영업시간을 연장하고, 충분한 매장 서비스 직원을 확보했다. 아울러 홈파티족을 위해 딜리버리 서비스를 확대했다. 이와 함께 지난해 9월부터 도입한 오후 8시 이후 방문 고객 대상 ‘콜키지 프리(Corkage Free)’ 서비스를 비롯해 다양한 와인 프로모션을 진행해 12월 연말 모임 수요를 적극 흡수하며 매출 성장을 견인했다.
아웃백은 2026년에도 성장세를 이어간다는 방침이다. 검증된 메뉴 경쟁력과 효율적인 출점 전략을 바탕으로 고객 접점을 더욱 넓히고, 캐주얼 다이닝 시장의 대표 브랜드로서 입지를 공고히 할 계획이다.
정필중 아웃백 사업본부장은 “특별한 연말과 크리스마스를 보내고자 아웃백을 찾는 고객들의 발길이 이어지며 역대 최고 매출이라는 기록적인 성과를 달성할 수 있었다”며 “앞으로도 아웃백은 고객분들의 일상과 소중한 순간을 더욱 의미 있게 만들어드리는 다이닝 경험을 제공하기 위해 차별화된 메뉴는 물론 공간과 서비스 전반에 대한 만족도를 높여가겠다”고 전했다.
