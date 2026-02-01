현대차, 사업목적에 ‘車대여’ 추가하기로

크게보기 서울 서초구 양재동 현대자동차 본사. 뉴스1

현대자동차가 올해 ‘자동차 대여사업’에 진출한다. 자동차 구독 플랫폼 운영을 넘어 본격적인 차량 대여 서비스에 나선다는 계획이다.