현대차, 사업목적에 ‘車대여’ 추가하기로

현대자동차가 올해 ‘자동차 대여사업’에 진출한다. 자동차 구독 플랫폼 운영을 넘어 본격적인 차량 대여 서비스에 나선다는 계획이다.
현대차는 다음 달 26일 서울 서초구 본사에서 정기주주총회를 열고 사업목적에 ‘자동차 대여 사업’을 추가하는 안건을 의결한다고 26일 밝혔다. 현대차 관계자는 “신차와 중고차를 유기적으로 연계해 자동차 대여 관련 상품과 서비스를 개발하기 위한 사업목적 추가”라고 설명했다.
특히 현대차는 2019년부터 운영해 오고 있는 자동차 구독형 프로그램 ‘현대 제네시스 셀렉션’을 고도화할 예정이다. 현대 제네시스 셀렉션은 현대차·제네시스 차량을 일 또는 월 단위로 대여하는 ‘구독 서비스’다. 현대차가 플랫폼 기획 및 운영을 담당하고, 제휴 렌터카업체가 차량을 제공하는 방식으로 운영하고 있다. 현대차는 향후 차량을 직접 대여하는 역할까지 맡겠다는 계획이다.
현대차가 직접 차량을 대여하기 시작하면 향후 현대 제네시스 셀렉션에서 이용할 수 있는 차량이 더 많아질 전망이다. 현재 일 또는 월 단위로 구독할 수 있는 현대차 차종은 팰리세이드, 스타리아, 아이오닉6, 아반떼N 등 10종이 채 안 된다. 자동차 업계 관계자는 “차량 생산과 판매, 유통, 관리를 모두 할 수 있는 현대차가 차량 대여까지 하면 강력한 차량 대여업체가 탄생하는 셈”이라며 “차량 대여 서비스 지역 및 차량 확대, 차량 대여 가격 인하 등 소비자들에게 긍정적인 효과가 기대된다”고 말했다.
