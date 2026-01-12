‘주가조작 패가망신’ 이어간다…새해부터 조사 건수 2배 이상 늘린다

이재명 정부의 ‘주가조작 패가망신’ 기조에 따라 출범한 주가조작 합동대응단이 조사 건수를 지금의 두 배로 늘려 주가조작에 강도 높게 대응하기로 했다.
12일 금융당국에 따르면 한국거래소·금융위원회·금융감독원 인력으로 구성된 합동대응단이 조사 중인 사건은 기존 5건에 더해 약 10건이다. 합동대응단은 지난해 1·2호 사건을 공표한 뒤 ‘3호 사건’을 신속하게 발표할 수 있도록 조사에 속도를 내고 있다고 설명했다. 기존 사건까지 총 10호 사건까지 공개될 수 있는 셈이다.
앞서 합동대응단은 종합병원·한의원·대형학원 등을 운영하는 ‘슈퍼리치’와 금융사 임원 등 7명이 주가 조작을 벌여 400억 원의 부당이득을 챙긴 것으로 의심되는 1호 사건을 공표했다. 이어 2호 사건으로 미공개정보를 이용해 20억 원대 부당이득을 취한 혐의를 받는 NH투자증권 고위 임원을 적발했다.
금융당국은 합동대응단 조사에 속도를 높이기 위해 휴대전화 등 디지털포렌식 담당 인력을 확충하는 방안도 검토하고 있다. 합동대응단은 총 37명(단장·금융위 4명·금감원 20명·거래소 12명)으로 구성했다. 금감원은 이번 인사에서 조사국 인원을 20명가량 늘렸는데, 합동대응단 파견 규모는 아직 확정되지 않았다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
