파스쿠찌, 에스더버니와 딸기 시즌 캠페인 연다… 최대 30% 할인

SPC그룹이 운영하는 카페 브랜드 파스쿠찌가 일러스트레이터 에스더 김이 만든 토끼 캐릭터 ‘에스더버니’와 함께 딸기 음료 2종을 선보인다고 9일 밝혔다.
신제품은 요거트와 딸기가 어우러진 새콤달콤한 그라니따에 생딸기를 올린 ‘요거 딸기 그라니따’, 생딸기의 신선함을 담아낸 딸기 라떼와 요거트 조합에 생딸기 과육을 토핑한 ‘요거 딸기 라떼’ 등 2종이다.
신제품 출시를 기념한 프로모션도 진행된다. 해피포인트 앱에서 12일부터 18일까지 딸기크림치즈쉐이크·딸기말차쉐이크·요거딸기그라니따·요거딸기라떼 등을 구매할 시 아메리카노(R) 1잔을 무료로 증정하는 쿠폰을 제공한다.
이커머스 채널을 통한 특가 혜택도 마련했다. 11일 오전 11시부터 24시간 동안 네이버 쇼핑 ‘오늘 끝딜’에서 ‘요거 딸기 그라니따 & 카사타 티라미수 조각 케이크’ 세트를 30% 혜택가에 한정 판매한다. 19일부터 25일까지는 카카오톡 선물하기와 11번가에서 파스쿠찌 모바일 상품권을 최대 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다.
파스쿠찌 관계자는 “새해를 맞아 상큼한 딸기와 요거트의 상큼한 조합에 에스더버니의 귀여움까지 더한 시즌 음료를 준비했다”며 “파스쿠찌가 준비한 다양한 혜택과 함께 달콤한 딸기 시즌을 만끽하시길 바란다”고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
