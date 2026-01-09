이마트, 경남 남해군과 두 번째 ‘로코노미’ 프로젝트 전개

이마트가 경남 남해군과 손잡고 지역 특산물 마늘을 활용한 로코노미(로컬+이코노미) 상품 개발에 나선다고 9일 밝혔다. 로코노미는 지역 특산물을 활용한 상품에 대한 소비활동을 의미한다.
이마트는 8일 경남 남해군청에서 남해군과 ‘피코크X남해 마늘’ 간편식 및 가공식품 공동개발을 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약을 통해 이마트는 남해산 마늘을 주원료로 한 ‘피코크X남해 마늘’ 상품을 선보일 예정이다. ‘피코크 마늘 듬뿍 닭볶음탕’, ‘피코크 스윗 무화과 갈릭 피자’, ‘피코크 마늘 족발’, ‘피코크 남해마늘 저당소스 기름떡볶이’ 등 총 7종 상품을 내달 4주차부터 순차적으로 출시한다는 계획이다.
이번 협업은 ‘피코크 로코노미’의 두 번째 시리즈다. 이마트는 지난해 3월 영덕군과 공동 개발한 ‘피코크X영덕 붉은대게’ 시리즈를 출시해 12월까지 누적 판매량 50만 개를 돌파하는 성과를 거뒀다. 상품 출시 후 이마트 점내 디지털 사이니지 홍보, 이마트앱 연계 스탬프·경품 행사 등도 병행해 지역 특산물 인지도 제고에도 기여했다는 평가를 받는다.
김동민 이마트 델리·신선가공 담당은 “피코크 로코노미는 지역 특산물이 가진 강점과 피코크의 상품 경쟁력을 결합해 지역 가치소비와 새로운 미식 트렌드를 동시에 즐길 수 있도록 기획한 시리즈”라며 “올해도 관련 시리즈를 지속 확대하며 차별화된 상품을 선보이고, 지역과 함께 성장하는 유통 모델을 만들어 나갈 것이다”라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
