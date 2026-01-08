일동후디스, ‘하이뮨 아미노포텐’ 앰배서더로 올림픽 금메달 코치 이시우 발탁

일동후디스가 고진영, 리디아 고 등 유명 프로 골프선수들을 지도해 온 이시우 코치를 에너지젤 ‘하이뮨 아미노포텐’의 앰배서더로 발탁했다고 8일 밝혔다.
이시우 코치는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 박현경·배소현·김수지·박지영을 비롯해 미국여자프로골프(LPGA) 투어 고진영·리디아 고, 미국프로골프(PGA) 투어 김주형, 한국프로골프(KPGA) 투어 김민규 등 수많은 선수들을 지도했다.
특히 2024년 파리올림픽에서 리디아 고가 금메달을 획득하며 ‘올림픽 금메달 코치’라는 명성을 얻었다. 최근 골프다이제스트가 선정한 ‘2024~2025 대한민국 베스트 교습가 1위’와 ‘세계 베스트 교습가 50인’에 이름을 올리기도 했다.
일동후디스는 이 코치의 수많은 프로 골퍼 지도 경력과 회복 및 컨디션 관리의 중요성에 대한 높은 이해도가 기초 체력과 회복을 설계하는 하이뮨 아미노포텐의 이미지와 부합해 앰배서더로 선정했다고 설명했다.
하이뮨 아미노포텐은 일동후디스 하이뮨의 고함량 아미노산 라인업이다. 용도에 따라 ‘하이뮨 아미노포텐’, ‘하이뮨 아미노포텐 파워젤’, ‘하이뮨 아미노포텐 파워에너지’ 등으로 구성돼 있다.
이 코치는 “‘하이뮨 아미노포텐’의 앰배서더로 활동하게 돼 영광”이라며 “프로 골퍼들을 지도했던 경력을 바탕으로 소비자에게 회복과 컨디션 관리에 대한 중요성을 전달할 예정”이라고 말했다.
향후 일동후디스는 이 코치와 함께 원포인트 클래스를 비롯해 훈련 루틴, 체력 회복 전략 및 컨디션 관리 등 일반인 골퍼를 위한 퍼포먼스 콘텐츠를 순차적으로 선보이며 소비자와의 접점을 넓힐 계획이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
