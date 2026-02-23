부천시의원 가정폭력 혐의 입건…“아내와 말다툼한 것”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 23일 13시 53분

부천시의회 전경. 뉴시스
현역 경기 부천시의원이 가정폭력 혐의로 경찰 조사를 받았다.

부천 오정경찰서는 가정폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 A 시의원을 불구속 입건했다고 23일 밝혔다.

A 시의원은 12일 오후 11시경 부천 오정구 자택에서 가정폭력을 행사한 혐의를 받고 있다. 경찰은 사건 발생 이튿날인 13일 A 시의원을 불러 조사를 진행한 것으로 파악됐다.

A 시의원은 “아내와 말다툼 중 이를 목격한 사람이 112 신고를 접수했다”며 “현재는 아내와 화해해 잘 지내고 있다”고 해명한 것으로 전해졌다.

경찰은 A 시의원을 상대로 추가 조사를 진행한 뒤 검찰에 송치할 예정이다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
