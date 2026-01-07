맥쿼리 “삼전 24만원·하이닉스 112만원 간다” 상향 전망

글로벌 투자은행(IB) 맥쿼리가 ‘반도체 양강’ 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 대폭 상향 조정하며 “성급한 매도는 경계해야 한다”고 밝혔다.
6일(현지시간) 맥쿼리는 삼성전자의 목표주가를 기존 17만5000원에서 24만 원으로, SK하이닉스는 80만 원에서 112만 원으로 각각 상향했다.
삼성전자는 기존 대비 약 37%, SK하이닉스는 40%에 달하는 인상 폭이다. 또한 맥쿼리는 두 회사를 모두 핵심 추천 리스트인 Marquee Buy List(최선호 투자 종목군)에 포함하며 대표 투자 종목으로 제시했다.
● 메모리 슈퍼사이클 지속…실적 전망 대폭 상향
맥쿼리는 메모리 반도체 가격 급등과 공급 제약이 맞물리며 이른바 ‘메모리 슈퍼사이클’이 최소 2027년까지 이어질 가능성이 높다고 판단했다. 이에 따라 DRAM과 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 두 회사의 실적 구조가 과거와는 다른 장기 호황 국면에 진입했다고 평가했다.
이에 맥쿼리는 단기간 내 이익 규모가 큰 폭으로 확대될 수 있다고 판단했다. 삼성전자의 2026~2027년 영업이익 전망치는 기존 추정치보다 약 50% 상향 조정했다. SK하이닉스 역시 실적 눈높이를 대폭 높이며, 순이익이 2025년 45조 원에서 2026년 101조 원, 2027년에는 142조 원에 이를 것으로 내다봤다.
● “메모리 공급 해법 없다”
다니엘 김 맥쿼리 연구원은 “현재의 메모리 부족 현상은 IT 공급망 전반을 압박할 정도로 심화되고 있다”며 “2028년 이전까지 뚜렷한 공급 해법을 찾기 어려울 것”이라고 진단했다. 이어 “메모리 가격 상승 흐름은 2027년 상반기까지 이어질 가능성이 크다”며 투자자들에게 “너무 일찍 팔지 말라(Don’t sell too early)”고 조언했다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0