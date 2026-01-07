‘2080치약’ 믿고 썼는데…중국산서 유해성분, 6종 회수

일부 중국산 치약에서 유해 성분이 검출되면서, 해당 제품을 수입·판매한 업체가 자발적 회수 조치에 나섰다.
7일 애경산업은 “당사 제품 중 일부 ‘중국 Domy(제조업자)를 통해 제조해 수입·판매한 치약 6종’에서 보존제 성분인 트리클로산이 미량 혼입된 사실이 확인됐다”고 밝혔다.
이에 “사실을 확인한 즉시 해당 제품에 대한 수입 및 출고를 중단하고, 제조일자와 상관없이 해당 6종 제품 전량에 대해 자발적 회수를 결정하게 됐다”고 설명했다.
회수 대상 제품은 △2080베이직치약 △2080데일리케어치약 △2080스마트케어플러스치약 △2080클래식케어치약 △2080트리플이펙트알파후레쉬치약 △2080트리플이펙트알파스트롱치약 등 총 6종 제품이다.
애경 측은 “제조일자, 구매처, 구매일자, 사용여부, 본인구매여부, 영수증소지여부 등과 상관없이 치약 회수 전담 고객센터와 홈페이지 신청을 통해 회수를 처리하겠다”고 설명했다.
또한 회수 대상 제품 외 모든 치약은 국내에서 생산되고 있으며, 품질과 성분에 문제가 없음을 밝혔다.
트리클로산(Triclosan)은 항균 물질로, 일부 연구에서 내분비계 교란 가능성이 제기되며 장기 노출 시 발암 가능성과 건강 위해성에 대한 우려가 제기돼 왔다.
2016년 식품의약품안전처는 트리클로산에 대해, 화장품·생활용품 등 다양한 제품을 통한 누적 노출 우려가 제기됨에 따라 현재는 치약과 화장품 등 대부분의 소비자 제품에서 사용을 금지하고 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
