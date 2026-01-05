aT, 기후변화대응부 ‘처’ 격상… 농산물 수급 불균형 대응 총력

한국농수산식품유통공사(aT)가 기후위기에 따른 농산물 수급의 불확실성 대응을 위해 기후변화대응부를 기후변화대응처로 격상한다.
이달부터 운영되는 기후변화대응처는 폭염과 폭우 등 이상기상과 급격한 기후 변화가 농산물 수급 불균형과 가격의 불안정성으로 이어지는 상황에서, 전문성과 책임을 강화해 안정적인 국민 먹거리 공급체계를 구축하기 위해 마련됐다. 정원 28명 규모다.
문인철 수급이사는 “기후변화대응처 출범으로 이상기후 대응을 위한 수급 사업을 보다 집중적으로 관리하고자 한다”며 “연구부터 생산, 유통과 소비로 이어지는 전 과정을 체계화해 기후위기에 선제적으로 대응할 수 있도록 힘쓰겠다”고 이번 개편에 대해 설명했다.
한편 aT는 지난해 배추 수급 안정을 위해 국립원예특작과학원, 국립농업과학원 등 유관기관과 협업해 △신품종 준고랭지 여름배추 시범재배 △여름배추 김치가공 실증 △CA(Controlled Atmosphere) 저장고를 활용한 봄배추 장기저장 등 기후변화 대응사업을 추진한 바 있다.
