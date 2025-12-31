NC AI, 산업 특화 인공지능 모델 ‘배키’ 오픈소스로 공개

‘국가대표 AI(독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트)’에 도전한 NC AI 컨소시엄이 산업 특화 인공지능(AI) 모델인 ‘배키(VAETKI)’를 오픈소스로 공개했다.
NC AI는 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트에 참가한 기업의 AI는 오픈소스로 공개해야 한다는 정부 방침에 따라 31일 오픈소스 플랫폼 허깅페이스에 배키의 오픈소스를 공개했다.
배키는 산업 특화 AI 모델로 1000억 개 이상의 매개변수를 가진 대형 모델임에도 추론 시에는 약 10분의 1인 110억 개 의 매개변수만 활용하도록 설계돼 있다. 이를 통해 고성능을 유지하면서도 운영 비용을 절감할 수 있다는 게 회사측 설명이다.
NC AI는 배키가 현재 국방, 반도체 기업 등 28개 이상의 산업 현장에서 활용되고 있다고 밝혔다. 이연수 NC AI 대표는 “NC AI가 게임에서 축적한 AI 기술이 현실 세계의 공장을 돌리고 국가 안보를 지키는 핵심 엔진이 되도록 최선을 다하겠다”고 했다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0