G마켓, 새해맞이 한우 최대 65% 할인… 인기 상품 특가

G마켓과 옥션이 내달 1일부터 3일까지 특가 프로모션 ‘G락페(G마켓 질러락 페스티벌)’를 진행한다고 31일 밝혔다.
이번 행사는 매일 자정 공개되는 ‘온에어 핫딜’을 통해 한우·한돈, 신선식품, 겨울 간식 등을 최저가 수준에 판매한다.
1일 대표상품은 ‘엄마네 한우(1++ 등급) 부위별 골라 담기 특가’다. 육회, 국거리, 불고기, 차돌박이, 등심 등을 최대 65% 할인가에 선보인다.
24시간 한정 판매하는 ‘G락페 특가’ 상품도 있다. 1일자 주요 상품으로는 비발디파크 리프트권, 제주직송 한라봉, 미샤 베스트상품 1+1 등이 있다. 2일에는 나이키 가방, 통영산 활 가리비 등을, 3일에는 아토베리어365크림, 종근당 비타민C 등을 선보인다.
소비자 편의를 위해 ‘새해맞이 5대 테마관’도 운영한다. 새해 다짐(건강·도서), 새해 스타일(패션·뷰티), 새해 포근한 우리집(리빙), 새해 신나는 겨울방학(여행·레저), 새해 장보기(식품·생필품) 등으로 분류돼 목적에 따라 맞춤형 쇼핑이 가능하도록 했다.
추가 할인 혜택으로는 5% 중복쿠폰 3종(최대 2천원, 1만원, 3만원 할인)을 제공하며, LG생활건강, 애경, 불스원 등 ‘슈퍼브랜드데이 MAX’ 참여 브랜드의 제품을 구매할 시 최대 15% 적립 혜택을 제공한다.
G마켓 관계자는 “2026년의 시작을 알리는 첫 G락페인 만큼 고객 선호도가 높은 한우 등 신선식품 및 시즌 인기상품을 엄선했다”며 “고물가 속 장바구니 부담을 덜기 위해 다양한 할인 혜택을 준비한 만큼, 새해에 필요한 상품들을 좋은 가격으로 얻을 수 있을 것”이라고 말했다.
