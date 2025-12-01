상반기 대부업 이용자 늘어… “은행권 대출 규제 영향”

금감원 조사… 작년말보다 1.3% ↑
올해 6월 말 대부업체 이용자는 71만7000명으로, 지난해 말보다 1.3% 증가했다. 1인당 대출잔액은 1737만 원으로 지난해 말보다 5만 원 줄었다. 은행권 대출 규제로 대형 대부업체로 옮겨간 이용자들이 많은 것으로 분석된다.
“조달금리 하락에 신용대출 증가”
30일 금융감독원은 ‘2025년 상반기 대부업 실태조사 결과’를 통해 이같이 밝혔다. 이에 따르면 6월 말 기준 자산 100억 원 이상 대형 대부업자의 연체율(원리금 연체 30일 이상)이 12.1%로 집계됐다.
지난해 상반기에는 13.1%로 2010년 집계 이후 역대 최고치였으나, 지난해 말 12.1%로 내려온 이후 비슷한 수준을 유지하고 있다.
담보대출 연체율은 16.1%, 신용대출 연체율은 8.4%로 각각 지난해 말 대비 0.1%포인트 상승했다. 같은 기간 평균 대출금리는 13.9%로 지난해 말과 유사했다.
신용대출 금리는 법정 최고금리 인하 이후 2022년 말 14.7%에서 2024년 말 13.9%까지 하락했으나, 올해 상반기 14%로 올랐다. 개인신용대출 금리는 18.1%로 지난해 말과 같았다.
평균 대출금리는 상대적으로 금리가 낮은 법인신용대출과 담보대출이 포함돼 있어 개인신용대출 금리에 비해 낮게 나타난다.
대출잔액은 12조4553억 원으로 작년 말(12조3348억 원)보다 1% 증가했다. 대출잔액은 2022년 말 15조9000억 원에서 작년 6월 말 12조2000억 원까지 줄었으나, 작년 하반기(7∼12월)부터 증가세로 돌아섰다.
금감원은 “조달 금리가 하락하면서 대형 대부업자의 신용대출이 증가했다”고 설명했다.
신용대출은 5조861억 원(40.8%)으로 지난해 말보다 3.5% 증가했지만, 담보대출은 7조3692억 원(59.2%)으로 0.7% 감소했다.
신무경 기자 yes@donga.com
