경제
스타벅스, 미드 ‘프렌즈’와 협업
동아일보
입력
2025-12-31 00:30
2025년 12월 31일 00시 30분
전영한 기자
프린트
30일 서울 중구 스타벅스 장충라운지 R점에서 관계자들이 워너브러더스 인기 시트콤 ‘프렌즈’ 컬래버레이션 음료와 푸드를 소개하고 있다. 스타벅스 코리아는 이번 협업을 통해 컬래버레이션 음료, 푸드와 함께 프렌즈 감성의 다양한 굿즈 11종을 출시할 방침이다. 협업 기간은 내년 2월 3일까지다.
#스타벅스
#시트콤
#프렌즈
#컬래버레이션
#굿즈
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
