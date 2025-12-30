삼천리그룹, 사랑의열매 나눔명문기업 700호 가입

사랑의열매 사회복지공동모금회는 삼천리그룹이 사랑의열매 나눔명문기업 700호 골드회원으로 가입했다고 밝혔다.
30일 서울시 중구 사랑의열매 회관에서 열린 ‘삼천리그룹 희망2026 나눔캠페인 성금 전달식’에는 유재권 삼천리그룹 부회장, 김병준 사랑의열매 회장 등 관계자들이 참석했다.
이날 삼천리그룹은 사랑의열매에 희망2026 나눔캠페인 성금 3억 원을 전달하며, 최근 3년간 누적 기부금 5억 원 이상으로 나눔명문기업 골드 회원으로 가입했다. 창립 이래 사회공헌 활동을 지속해 온 삼천리그룹은 올해 창립 70주년을 맞아 경영 방침을 ‘다함께 나눔을’로 정하며 기업의 사회적 책임을 이행하고 있다.
삼천리그룹의 가입으로 나눔명문기업은 2019년 6월 출범 이후 6년 만에 700호 탄생을 맞았다. 나눔명문기업은 사회 공헌의 바람직한 롤모델을 제시하는 대한민국 대표 고액 기업 기부자 모임이다. 1억 원 이상 일시 기부하거나 5년 이내 1억 원 기부를 약정하고 2000만 원을 납부하면 가입할 수 있다. 누적 기부 금액에 따라 ▲그린(1억 원 이상) ▲실버(3억 원 이상) ▲골드(5억 원 이상) 회원으로 구분된다.
나눔명문기업은 다양한 방식으로 사회공헌 문화 확산에 기여하며, 기업의 지속 가능한 사회공헌을 이끄는 대표적인 기부 프로그램으로 자리매김하고 있다. 창립기념일 등 의미 있는 날을 나눔으로 기념하거나, 중소·중견기업을 중심으로 사회적 가치를 더하려는 기업 문화도 확산되고 있다. 나눔명문기업을 통한 누적 기부금은 현재 기준 약 1059억 원에 달한다.
김병준 사랑의열매 김병준 회장은 “꾸준한 나눔 실천으로 지역사회에 온정을 더해온 삼천리그룹이 나눔명문기업 700호로 함께해 주신 데 깊이 감사드린다”며 “어려운 경제 여건 속에서도 이어진 기업들의 소중한 참여를 되새기며, 기부금이 공정하고 투명하게 집행되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
사랑의열매는 지난 1일부터 연말연시 집중모금캠페인 ‘희망2026 나눔캠페인’을 시작했다. ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 내일’을 슬로건으로 내년 1월 31일까지 62일간 전국 17개 시·도 지회에서 일제히 전개되고 있다.
