동원그룹, 정기 임원 인사 단행… 조성진 동원건설 사장 승진

동원그룹이 2026년 정기 임원 인사를 단행했다고 29일 밝혔다. 이번 인사는 각 사업 부문별 성장과 신사업을 이끌 임원 20명을 대상으로 이뤄졌으며, 발령일자는 2026년 1월 1일이다.
조성진 동원건설사업 대표이사 부사장은 사장으로 승진했다. 조 대표는 건설 경기 불황 속에서도 우량 사업지 중심의 선별 수주와 원가 절감 등 내실 경영을 통해 재무 건전성을 강화한 성과를 인정받았다고 동원그룹은 설명했다.
노경탁 동원팜스 대표이사 부사장도 사장으로 승진했다. 동원그룹은 노 대표가 기능성 축산 사료 개발과 공급망 효율화 등에 주력해 견고한 사업 기반을 구축한 공로를 인정받았다고 밝혔다.
김세훈 동원산업 지주부문 대표와 이영상 동원홈푸드 축육부문 대표는 각각 부사장으로 승진했다. 김 대표는 지배구조 개편과 중간 배당 실시를 통해 주주가치 제고에 기여했으며, 인공지능(AI) 기술 도입으로 전 사업 영역의 AI 전환(AX)을 가속화한 공로를 인정받았다. 이 대표는 축산 도매 플랫폼 ‘금천미트’의 성장 및 수익성 개선을 이끌었으며, 신규 거래처 확보로 축육부문의 경쟁력 강화에 기여한 점을 높게 평가받았다.
동원그룹은 사업 부문별로 전문성을 갖춘 임원을 배치해 그룹의 지속 가능성과 글로벌 경쟁력을 높인다는 방침이다.
동원그룹 관계자는 “급변하는 경영 환경에 선제적으로 대응하고 미래 성장 기반을 다지기 위해 이번 인사를 단행했다”며 “앞으로도 기술과 전문성을 바탕으로 새로운 성장동력을 발굴하고, 책임경영을 실천해 나갈 것”이라고 전했다.
댓글 0