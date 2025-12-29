동원그룹, 정기 임원 인사 단행… 조성진 동원건설 사장 승진

조성진 동원건설산업 대표이사 사장.
동원그룹이 2026년 정기 임원 인사를 단행했다고 29일 밝혔다. 이번 인사는 각 사업 부문별 성장과 신사업을 이끌 임원 20명을 대상으로 이뤄졌으며, 발령일자는 2026년 1월 1일이다.

조성진 동원건설사업 대표이사 부사장은 사장으로 승진했다. 조 대표는 건설 경기 불황 속에서도 우량 사업지 중심의 선별 수주와 원가 절감 등 내실 경영을 통해 재무 건전성을 강화한 성과를 인정받았다고 동원그룹은 설명했다.

노경탁 동원팜스 대표이사 부사장도 사장으로 승진했다. 동원그룹은 노 대표가 기능성 축산 사료 개발과 공급망 효율화 등에 주력해 견고한 사업 기반을 구축한 공로를 인정받았다고 밝혔다.

김세훈 동원산업 지주부문 대표와 이영상 동원홈푸드 축육부문 대표는 각각 부사장으로 승진했다. 김 대표는 지배구조 개편과 중간 배당 실시를 통해 주주가치 제고에 기여했으며, 인공지능(AI) 기술 도입으로 전 사업 영역의 AI 전환(AX)을 가속화한 공로를 인정받았다. 이 대표는 축산 도매 플랫폼 ‘금천미트’의 성장 및 수익성 개선을 이끌었으며, 신규 거래처 확보로 축육부문의 경쟁력 강화에 기여한 점을 높게 평가받았다.

동원그룹은 사업 부문별로 전문성을 갖춘 임원을 배치해 그룹의 지속 가능성과 글로벌 경쟁력을 높인다는 방침이다.

동원그룹 관계자는 “급변하는 경영 환경에 선제적으로 대응하고 미래 성장 기반을 다지기 위해 이번 인사를 단행했다”며 “앞으로도 기술과 전문성을 바탕으로 새로운 성장동력을 발굴하고, 책임경영을 실천해 나갈 것”이라고 전했다.

아래는 이번 인사 대상자 명단.

◇ 사장 승진
▲ 조성진 동원건설산업 대표이사
▲ 노경탁동원팜스 대표이사

◇ 부사장 승진
▲ 김세훈 동원산업 지주부문 대표이사
▲ 이영상 동원홈푸드 축육부문 대표이사

◇ 전무이사 승진
▲ 박종성 동원산업 지주부문 DT본부장
▲ 이준석 동원산업 경영지원실장

◇ 상무이사 승진
▲ 황호준 동원시스템즈 소재사업부문 해외사업부장 황호준
▲ 유영주 동원홈푸드 식재·FS부문 급식식재사업부장
▲ 성희수 동원로엑스 영업본부장
▲ 김오형 동원건설산업 기술견적실장
▲ 김정삼 동원건설산업 경영지원실장

◇ 상무보 선임
▲ 김형 동원산업 기술부문 미래사업전략실장
▲ 노광원 동원F&B 유가공음료생산사업부장
▲ 이세훈 동원시스템즈 패키징사업부문 패키징2사업부장
▲ 이종문 동원시스템즈 조직소통실
▲ 황성욱 동원홈푸드 식재·FS부문 삼조쎌텍사업부장
▲ 황준구 동원로엑스 TPL사업부장
▲ 김태현 동원팜스 경영지원실장
▲ 마이클 R. 메릿(Michael R. MERRIT 스타키스트(StarKist) 컨슈머마케팅&이노베이션(Consumer Marketing&Innovation)실장
▲ 존 필즈(John FIELDS 스타키스트 파이낸셜서비스(Financial Services)실장

김혜린 기자 sinnala8@donga.com
