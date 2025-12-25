김밥값 5.7%↑ 한끼 때우기도 겁난다…서울 외식물가 1년새 ‘껑충’

서울 외식 물가가 상승세를 이어가고 있는 가운데, 대표적인 서민 외식 메뉴인 김밥과 자장면 가격이 1년 새 가파르게 오르고 있는 것으로 조사됐다. 인건비 부담과 원·달러 환율 상승으로 인한 수입 식재료 가격 상승 등이 외식비 전반에 반영되는 모양새다.
25일 한국소비자원 가격정보포털 ‘참가격’에 따르면 지난달 서울 기준 소비자들이 많이 찾는 8개 외식 품목의 평균 가격은 지난해 같은 달보다 3~5%가량 상승했다.
특히 한국의 서민 대표 메뉴인 김밥이 가장 큰 폭으로 가격이 올랐다. 김밥 한 줄의 평균 가격은 지난해 11월 3500원에서 올해 11월 3700원으로 5.7% 상승했다.
자장면은 지난해 7423원에서 올해 7654원으로 3.1% 올랐다. 칼국수도 1만 원 돌파를 눈앞에 두고 있다. 칼국수 한 그릇 가격은 지난해 9385원에서 9846원으로 4.9% 상승했다.
김치찌개 백반 역시 8192원에서 8577원으로 4.7% 올랐다. 삼계탕 평균 가격은 4.2% 상승해 1만8000원 수준으로 올라섰다.
이외에도 냉면(4.2%), 삼겹살(200g 기준·3.9%), 비빔밥(3.4%) 등 주요 외식 메뉴 가격이 일제히 상승세를 보였다.
외식 물가 상승의 배경으로는 최저임금 인상에 따른 인건비 부담, 전기·가스요금 인상 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다. 또한 최근 원·달러 환율 상승으로 수입 식자재 가격 인상까지 커지면서 외식업체들의 원가 부담이 커진 상태다. 비교적 가격이 낮은 메뉴를 판매하는 식당일수록 인건비 등 비용 상승 영향을 크게 받는 것으로 평가된다.
서울에서 개인 서비스 요금 역시 상승세를 이어갔다.
세탁비(신사복 상하 드라이클리닝)는 지난달 평균 1만615원을 기록해 지난해 같은 달(9462원) 대비 12.2% 올랐다. 남자 성인 커트 요금과 여자 성인 커트 요금도 각각 4.3%, 3.7% 상승했고, 숙박비(여관)와 목욕비도 각각 3.8%, 2.2% 증가했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
